Genç girişimcilik ekosistemine önemli katkı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yenilikçilik, girişimcilik ve işbirliği 21. yüzyılın en önemli becerisi” Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi (GBA) Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Optimum Akademi arasında imzalanan protokolle üniversite öğrencisi 41 genç ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ aldı. Söz Gençlerde Projesi için işbirliği ve protokol imza programı düzenlendi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, törende yaptığı konuşmada Söz Gençlerde Projesi’nde yer alan 41 gencin yenilikçilik ve girişimcilik konusunda adımlar atacağını belirterek “Kendi hikayelerini yazmaya başlayacaklar, start-up oluşturacaklar, belki buradan hareketle gelecekteki hayatlarında önemli bir dönüm noktası yaşayacaklar. Bu proje gençler için aslında çok önemli bir fırsat” dedi.

“21'İNCİ YÜZYILIN EN ÖNEMLİ BECERİLERİ: YENİLİKÇİLİK, GİRİŞİMCİLİK, İŞBİRLİĞİ”

“21’inci yüzyıl becerilerinden en önemlisi yenilikçilik, girişimcilik ve işbirlikçi olmak” diyen Prof. Tarhan, “Yenilikçi ve girişimci olunamayan bir konuda küresel rekabette geride kalınmış olunuyor. Ya yeni bir şey üretmek ya da mevcut bir şeyi daha farklı veya kısa yolla yapmaya çalışmak gerekiyor. Yapılan işte yenilikçi ve girişimci bakış açısı olmadığı zaman hızla eskime gerçekleşiyor. Yenilikçiliğin ve girişimciliğin temel becerisi yeni deneyimlere açık olmaktır. Deneyimleyerek öğrenme bu çağın yöntemi. Biz eğer küresel güçlerin nesnesi değil de öznesi olmak istiyorsak bilim ve teknolojide de yenilikler üretmeliyiz. Taklit ve tekrar eden bilim-teknoloji anlayışı orta çağ anlayışıdır. ‘Nasılsa başkaları yapıyor, neden uğraşıyorsun?’ diye düşünen bir anlayışa sahip olanlar tamamen kendilerini kandırmada ustadır” dedi.

“GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞUNA ÇIKAN GENÇLERİN ÖRNEK OLMASINI HEDEFLİYORUZ”

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi (GBA) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Nebiye Yaşar ise, “Söz Gençlerde adını verdiğimiz ‘Genç girişimcilerin girişimcilik öyküleri’ projemiz ile; üniversitemizde ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ alarak girişim yolculuğuna çıkan ve girişimlerini gerçekleştiren gençlerin ‘girişimcilik öykülerinin’ diğer gençlere örneklik teşkil etmesi, girişimciliğin gençler arasında yaygınlaşması, bu konudaki bilincin artması ve ülkemizdeki ‘Genç Giriş imcilik’ ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Gençlerin fikir ve cesaretlerinin buluşma noktası

Söz Gençlerde Projesi’nin “girişimci gençlerin fikir ve cesaretlerinin buluşma noktası” olduğunu kaydeden Dr. Nebye Yaşar, “Genç girişimcilerin girişimcilik öykülerinin her anlamda çalışılması, dijital kitaplaşması, belgeselleşmesi ve bu konuda gerek özel sektör gerek kamu alanından önemli kişilerle bir araya getirilmesi hem üniversitemize hem genç girişimcilere hem de ülkemize ayrıcalık ve değer katacaktır” yorumunu yaptı.