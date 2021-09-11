Genç Kök Projesi başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, 2019 yılında hayata geçirdiği Vizyoner Genç Programı, yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Kök adı verilen proje, Kişisel gelişim, Öğrenciyken öğrenme ve Kariyer alanlarını bünyesinde toplayarak, üniversite öğrencilerini, okulun ilk yıllarından itibaren gelecekte çalışacağı iş ortamına hazırlamayı, bir yandan savunma sanayine yetişmiş insan kaynağı sağlarken, bir diğer yandan da öğrencilerin mezun olduktan sonra yaşayacağı kararsızlık ya da yanlış iş seçiminden kaynaklı zaman kaybını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı himayesi altında, Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji A. Ş. koordinasyonunda yürütülen, Savunma Sanayii alanında öncü firmalar ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Roketsan, Havelsan ve STM'nin iş birliği ile oluşturulan sosyal sorumluluk projesi KÖK için başvurular 23 Ağustos Pazartesi günü başladı ve 17 Eylül Cuma günü sona erecek.

Programa kabul edilen adayların ilanının ardından, sponsor firmalar tarafından atanan 50 usta, programa kabul edilen 50 çırak ile eşleştirilecek. KÖK programı için başvurularınızı vizyonergenc.com adresi.