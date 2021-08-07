Gençler artık ‘Dijital oyun’ için okuyorlar

Üniversite sınavına giren adaylar için tercih dönemi başladı. Uzmanlar adaylara sevdikleri bölümleri tercih etmelerini önerirken, aynı zamanda istihdamı olan sektörleri araştırmaları konusunda adayları uyarıyorlar. Dünyada ve Türkiye’de her geçen gün yükselen sektörlerden biri de dijital oyun sektörü. 2013’te küresel video oyunları pazarının 75 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyordu. 2017'de bu miktar 120 milyar doları aştı. Küresel oyun pazarının 2021'de 175 milyar doların üzerine çıkması, 2023’e kadar ise 200 milyar doları geçmesi bekleniyor. Verilere göre, 2021'de mobil oyun gelirleri pazarın yüzde 52'sini oluşturacak. Yılsonuna kadar dünyadaki oyuncu sayısının ise 2,9 milyar olacağı tahmin ediliyor.

Pandemiyle birlikte oyunlara ilgi arttı

Küresel salgınla birlikte alınan önlemler gereği sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyal aktivitelere gelen sınırlamalar nedeniyle kişiler daha çok evde vakit geçirdi. Bu durum dijital oyun sektörüne olumlu yansıdı. Oyun geliştirici şirketler oyun yatırımlarını artırırken, abone sayılarında da artış yaşadıklarını açıkladı. AdColony’nin, Türkiye'nin mobil oyuncuları hakkındaki araştırmasına göre, Türk yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oynuyor. Türk mobil oyuncular, mobil cihazlarında günde dört saatten fazla zaman harcıyor. Bu durum yeni yatırımların da artmasına neden oluyor.

“Dünya ile rekabet eder konumdayız”

İstinye Üniversitesi (İSÜ) Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Nevin Eryılmaz, oyun sektörünün giderek büyüdüğüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Oyun ekosistemi her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Dünya ile rekabet eder konumdayız. Pandemiyle, oyunlara karşı artan ilgiyle birlikte oyun sektörü yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Son beş yıl içinde global şirketlerden Türk oyun sektörüne 2,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Bu alanda yeni girişimlerin ve yatırımların giderek artacağını düşünüyorum.”

“Gençlerin ilgi gösterdiği bir bölüm”

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nün gençlerin ilgi duyduğu bir alan olduğunu belirten Eryılmaz, bölümdeki eğitimle ilgili şu bilgileri verdi: “Dijital oyunlar, 21. yüzyılda önde gelen sanatsal anlatım biçimlerinden biri haline geldi. Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, oyun endüstrinin içine girmek için gereken dijital oyunun tasarımı ve üretim ilkeleri ve oyun yazılım - programlama teknikleri üzerine yoğunlaşan bir çalışma programı. Öğrenciler burada, yalnızca eğlence pazarı için değil, sağlık, eğitim, inşaat, pazarlama, sanal gerçeklik ve diğer sektörlerdeki ciddi oyun uygulamaları için de oyun tasarlamayı ve geliştirmeyi öğreniyorlar. Dört yıllık eğitimin ardından adaylar, program sayesinde elde edilecek bilgiyle ve ilgi alanlarına göre oyun geliştiricisi, oyun motor yazılımcısı, oyun programcısı, VR geliştirici, oyun tasarımcısı, seviye tasarımcısı, teknik tasarımcısı, oyun sanatçısı, oyun veri analisti, programcı, mobil geliştirici veya yapımcı olarak oyun endüstrisi rollerinde kariyer fırsatı yakalayabiliyorlar. İstinye Üniversitesi bünyesinde Dijital Oyun Geliştirme ve Animasyon Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni yakın zamanda hayata geçireceğiz. Merkezimizde 400 m2’lik alanda son teknoloji teknik ve dijital imkanlara sahip dijital oyun laboratuvarı bulunacak. Dijital oyun, animasyon ve sanal gerçeklik (VR) teknolojilerini bir araya getirerek gerek yerel gerekse küresel oyun pazarına katkıda bulunmayı amaçlayan bu merkezde, akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelerek projeler geliştirmekle birlikte dijital oyun start-up ve şirketlerini de kurabilecek.”

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN OYUNLAR KÜRESEL PAZARA ULAŞIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mart ayında yaptığı açıklamada, uluslararası bir teknoloji şirketi ile nitelikli oyun geliştiricileri yetiştirecek bir "Gaming Academy" kurulacağını söyledi. Varank’ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Ortadoğu- Afrika pazarında yaklaşık yüzde 5'lik bir pay ile lider konumda. Küresel oyun pazarında ise 18’inci sırada. Türkiye'de üretilen oyunların yaklaşık yüzde 90'ı küresel oyun pazarına ulaşıyor ve dünya çapında kullanıcıları bulunuyor. Sektörün 2020 yılı itibarıyla Türkiye'deki geliri ise 880 milyon dolar oldu.