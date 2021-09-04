Gençlere, yeni cesur meslekler!

Gençleri hayallerindeki mesleği gerçekleştirmeleri için teşvik eden Doritos’un #bicesaret kampanyasına başvuru bir ay daha uzatıldı. Proje, Doritos tarafından, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve kitlesel fonlama platformu Fongogo işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Dijitalleşmenin ve toplumsal gelişmenin sonucu ortaya çıkan gamer, dijital tasarımcı, koreograf, youtuber, dijital içerik üreticisi ve baristalık meslekleri hakkında bilgilendirilen ve cesaretlendirilen gençler bu mesleklerle ilgili hayallerini gerçekleştirmek yönünde önemli adımlar attı.

Gençlere cesaret ve ilham verdi!

Kampanya Doritos tarafından hazırlanan özel manifesto filmiyle dijitalde başladı. Çalışmanın odaklandığı altı yeni meslekte başarılı olmuş altı isim ise marka elçileri olarak gençlere yol gösterdi.

Tasarımcı Deniz Berdan, Youtuber Alper Rende, Gamer Tuğkan “Elraenn” Gönültaş, Koreograf Ömer Yeşilbaş, Dijital İçerik Üreticisi Bahar Akıncı ve Barista Özkan Yetik projenin sesi oldu.

Sosyal medya içerikleri, mentorluk canlı yayınları ve Cesur Yeni Meslekler Zirvesi aracılığı ile alanında uzman isimler meslekleri hakkında gençleri bilgilendirdi, onlara ilham verdi ve sorularını yanıtladı. Gençlerin marka elçilerinden ilham ve cesaret aldığı mentorluk canlı yayınları ve kariyer zirvesi 100 bine yakın kişi tarafından görüntülendi.

Gençlerin ekonomik sorun yaşadığı ülke sıralamasında Türkiye ilk 4’te

PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘İstatistiklerle Gençlik 2020’ raporuna göre gençler arasında işsizlik oranının yüzde 25,3 olduğu bunun da her dört gençten birinin işsiz olduğu anlamına geldiğini söyledi.

OECD’nin araştırmasına göre pandemide gençlerin en çok ekonomik sorun yaşadığı ülkelerin ise Şili, Meksika, Slovenya ve Türkiye olarak sıralandığını belirten Dilber, “Bugün gençler paraları olmadığı için hayallerini gerçekleştiremiyor, hayallerindeki meslekleri yapamıyorlar. Gençlerin hayalleri, enerjileri ve potansiyelleri bu ülkenin geleceğidir. Bicesaret kampanyasını bu yüzden yapıyoruz. Gençlerin hayallerinin peşinden koşmasını istiyoruz” diye konuştu.

TOG Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru ise “Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak, potansiyelleri fark edilip yetenekleri ve enerjileri doğru yönde desteklenirse gençlerin sosyal ve çevresel fayda yaratma gücü yüksek başarılara imza atabileceklerine dair hiç şüphemiz yok. Gençlerin kampanya ile bilindik mesleklerin dışında nasıl alternatiflere sahip oldukları konusunda da vizyon ediniyor” dedi.

Toplantıda söz alan Fongogo İş Birlikleri ve İş Geliştirme Uzmanı Görkem Tığoğulları da Fongogo olarak girişimcilerin hayallerinin hayat bulmasına aracı olmak için yola çıktıkları bu yolda Doritos ile gençlere da ulaşma fırsatları olduğunu söyledi.

Fongogo’ya normalin 12,4 katı ziyaret yapıldı

Doritos Bicesaret kampanyası kapsamında gençler ilgilendikleri alanlarda projeler hazırlayarak fongogo.com/ bicesaret web sitesine başvuru yaptı. Web sitesine şimdiye kadar 600’ün üzerinde proje başvurdu. Yapılan başvurular Fongogo ortalamasının yaklaşık 3,7 katına ulaştı. Gelen trafiğin yüzde 90’ını #bicesaret kampanyası sağladı. Bu başvurular marka elçilerinin yer aldığı bir jüri tarafından çok dikkatli ve titiz bir çalışmayla değerlendirildikten sonra 12 proje kitlesel fonlamaya açıldı. Doritos, projelerin sosyal medyada tanıtımına destek vererek şimdiye kadar gençlerin projelerinin 32 milyon kişiye ulaşmasını sağladı. Halen bu projeler gerçeğe dönüşmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşma sürecinde.