Didem ERYAR ÜNLÜ

Mariana Mazzucato dünyanın en etkili ekonomistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ekonomi alanında çok sayıda önemli ödülün sahibi olan Mazzucato, New Republic dergisi tarafından “yenilik alanında çalışan en önemli üç düşünür” arasında gösteriliyor.

Mazzucato, bugün sadece ekonomiye odaklanmak için değil, aynı zamanda ülkenin bireysel veya kurumsal eylem yoluyla çözemediği büyük sorunları çözmek için aya iniş gibi yenilikçi bir bakış açısına ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Dışarıdaki zeka ve yaratıcılıktan yararlanacak, ülkeyi cesur yeni yönlere taşıyacak, yeni süreçler icat ederek üretkenliği artıracak ve aynı zamanda yepyeni endüstriler ve pazarlar yaratacak insanlar gerekli diyor Mazzucato.

Devlet kurumlarının, ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği verecek yetenek ve paraya sahip olduğunu savunan Mazzucato, devletin güçlü olması gerektiğinin de altını çiziyor her defasında. Güçlü, girişimci ve yaratıcı...

Mariana Mazzucato’nun kaleme aldığı “Girişimci Devlet”, Koç Üniversitesi Yayınları’ndan (KÜY) çıktı. Mazzucato, bu çalışmasında devletin ekonomideki rolüne ilişkin tartışmayı ideolojiden uzak bir yaklaşımla yeni bir çerçeveye oturtmayı amaçlıyor.

Girişimci Devlet’in çıkış noktasında, küresel düzeyde yaşanan 2008 finans krizi yer alıyor. Mazzucato, krizin ardından, büyü meyi yeniden başlatmak için atılması gereken tek adımın kamu harcamalarında kesinti olduğuna dair görü şe tepki veriyor kitabında.

Devletin küçülmesi gerektiğini savunanların aksine, Mariana Mazzucato’ya göre, muazzam boyuttaki stratejik kamu yatırımları olmasaydı, bugün internetten GPS’e ve SIRI’ye kadar akıllı ürünlerden hiçbirini üretemezdik.

Hatta, bilişim teknolojisindeki yeniliklerin yanı sıra, yeşil devrimi yaratabilecek yenilenebilir enerji çözümlerini ya da hastalıkları iyileştirecek yeni radikal ilaçların çoğunu da geliştiremezdik. Mazzucato, devletin ekonomideki rolüne ilişkin tartışmayı ideolojiden uzak bir yaklaşımla yeni bir çerçeveye oturtmayı ve kamu kurumlarının toplumsal ve ekonomik değişime öncülük etme rolü üzerine dinamik bir müzakere başlatmayı amaçlıyor.

Mazzucato’nun kapsamlı değerlendirmesi ise masallarla gizlenen bir gerçeği önümüze seriyor: “Size ne anlatılırsa anlatılsın, iPhone’dan Google arama motoruna kadar dünyanın en popüler ürünlerini özel şirketlerin değil, vergi mükelleflerinin finanse ettiğini unutmayın.”