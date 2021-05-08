Girişimcilik Dünya Kupası başlıyor

Girişimcilik Dünya Kupası (Entrepreneurship World Cup-EWC) başvuruları başladı. Ulusal finalistler globalde toplam 1 milyon dolarlık ödül için yarışacak. Habitat Derneği idari yönetimindeki GEN Türkiye Ulusal Organizatörlüğünde gerçekleştirilen EWC Türkiye, fikri olan bir girişimciden girişimini ölçeklendirmeyi hedefleyen girişimciye kadar her seviyedeki girişimciyi destekleyecek.

Küresel girişimcilik ekosistemleri ile Türkiye arasında köprü olmayı amaçlayan GEN Türkiye, Misk Global Forum, Global Girişimcilik Network’ü (GEN) ve Global Eğitim ve Liderlik Vakfı stratejik ortaklığında girişimleri ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla Entrepreneurship World Cup Türkiye Finalleri’ni başlatıyor. Son başvurunun 4 Haziran olduğu EWC Ödülleri, katılımcılarını bekliyor.

GEN Türkiye ulusal organizatörlüğünde EWC Türkiye'yi, Misk Global Forum, Global Girişimcilik Network’ü (GEN) ve Global Eğitim ve Liderlik Vakfı stratejik ortaklığında düzenliyor. EWC, potansiyel yatırımları büyük yatırımcı sunumu, online eğitimler, mentorlük ve para ödülü gibi fırsatlarla birlikte global bir platforma erişimle birleştiriyor. Girişimcilik Dünya Kupası, fikri olan bir girişimciden girişimini ölçeklendirmeyi hedefleyen girişimciye kadar her seviyedeki girişimciyi destekleyen bir program.

Hangi girişimler başvuruda bulunabilir?

EWC'ye 3 farklı aşamada başvuru kabul ediliyor. Fikir Aşaması Girişimleri kategorisinde ekibin ve ilk ürünün oluşturulduğu girişim başvuruları kabul ediliyor. Erken Aşama Girişimleri kategorisinde, ürün geliştirme, pazar-ürün uyumu ve erken gelir akışı sağlayan girişimlerin başvuruları alınıyor. Büyüme Aşaması Girişimleri kategorisinde ise müşteri sayısını ve gelirini ölçeklendiren, A serisi yatırım alan ve son 3 yıldır gelirleri düzenli olarak artan girişimlerin başvuruları kabul ediliyor.