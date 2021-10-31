Girişimlere iki yeni destek müjdesi

İstanbul’un girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücü ile bölgesel çekim gücünü artırması amacıyla üç yıl önce başlatılan “WinGlobal: Küresel Doğan StartUp”lar programı üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Hedef kitlesi küresel doğan start-up'lar olan program, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) tarafından 2018 yılı itibariyle gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Ağustos ayında çıkılan çağrı sonrası Winglobal projesine kabul edilen girişimlerden online gerçekleştirilen programı başarıyla tamamlayan toplam 16 girişim, online etkinlikte sahne alarak iş fikirlerini tanıttı. Etkinliğin açış konuşmalarını BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ve İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen gerçekleştirdi.

İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen konuşmasında verdikleri fonlarla bu zamana kadar 40’tan fazla girişim merkezi kurulduğunu belirtti. “Bu merkezler binlerce girişime ulaştı. Bugünkü ev sahibimiz BTM, aralarındaki en seçkin merkezlerden biri” diyen Tüzgen, “Ayrıca 3 yıl önce iki motivasyonla ilk WinGlobal programını finanse ettik: Birincisi, girişimlerin küresel pazarlara ulaşmasını desteklemek, ikincisi ise uluslararası yatırımcıları Türkiye'nin girişim ekosistemine çekmek. Ve 3 yıl sonra, BTM'nin programı kayda değer bir başarıyla sürdürdüğünü görmek harika” dedi.

Yürüttükleri tüm program ve desteklerine ek olarak bu yıl iki yeni enstrümanı hayata geçireceklerini de belirten Tüzgen şöyle konuştu: "Bu yeni enstrümanların İstanbul'daki start-up'ları destekleyeceğine inanıyorum. Bunlardan biri de risk sermayesi yatırım programı. Ajans olarak İstanbul'daki start-up'lara yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına yatırım yapacağız. Bu sayede girişimler yakın gelecekte finansal engelleri çok daha kolay aşacak. İkinci olarak, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'ye katılacağız. İlk kez orada bir pavilyonumuz olacak. İstanbul'daki startup merkezleri ile işbirliği içerisinde 30'a yakın firmanın ürünlerini sergilemeleri ve iş ağları oluşturmaları için etkinliğe katılmasına destek olacağız. Türkiye'nin teknoloji şirketlerinin küresel arenadaki etkisini artırmaya kararlıyız. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu tür organizasyonlara daha sık katılmayı hedefliyoruz."

Start-up'lar pandemi sonrası geleceği inşa ediyor

Elbaşı yaptığı konuşmada, dünyanın değiştiğini, salgınla birlikte ekonomilerin, toplumların ve günlük yaşantıların da aksamalara uğradığını belirtti. Ancak bu aksamaların yeni fırsatları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Elbaşı, “Start-up’lar pandemi sonrası bir gelecek inşa ediyor” dedi.

Girişimci olmak isteyenlere “Yalnızca başarılı olmakla kalmayıp tutkulu olduğunuz bir iş bulmalısınız” diye seslenen Elbaşı, “Kriz zamanlarında, genellikle inovasyonun hızlandığını görüyoruz. Pandemi sırasında da böyle oldu. Bu süreçte birçok işletme zorlandı ve girişimciler yeni ve kârlı iş modelleri buldu. Ama hala yapılacak çok iş var. Sadece İstanbul, Türkiye değil, hepimiz dünya sahnesinde bir rol oynamalıyız. Küçük ve yerel düşünmenin zamanı değil. Küresel bir lider olmak için küresel bir lider gibi hareket etmeliyiz. Bu nedenle biz de sahnemizi global olarak tanımlıyoruz. İşte bugün burada yer alan doğuştan küresel girişimler, gelişimlerinin ilk aşamalarında küresel olarak düşünmeye ve hareket etmeye başlayan, büyümelerini ölçeklendirmek için uluslararası pazarları ve kaynakları kullanan girişimlerdir. BTM olarak yaptığımız işle ilgili kodlarımız empatiye dayalı olduğundan duygularımızı her seferinde aynı coşku, kararlılık ve umutla tekrarlıyoruz. Farkımız burada yatıyor” dedi.

Etkinlikte sunum yapan girişimlerden bazıları

BIDUSTRY: Endüstriyel kategorilerde marka ve ürünlerin, satıcıların organize edilerek sunulduğu, e-ticaret ve e-satın alma arasına konumlanmış özel bir pazaryeri.

KUVARSEDU: Tüm öğrenim seviyelerinde yaşayarak öğrenilen, kullanıcıların ve geliştiricilerin basitçe içerik üretebildiği XR (VR/AR) eğitim platformu.

MADCRAFT STUDIOS: Birden fazla platforma keyifli içerikler üreten bir oyun girişimi.

MEDICAUROSIM: Simulatörü yazılım ve donanım ile birlikte gerçek hasta senaryolarını kullanarak endoskopik prosedürlerin oyunlaştırılmış ve fiziki simülatörler ile geliştirilmiş hali.

NUMONDIAL: Baklava size tüm iletişim kanallarını, CRM ve dijital dönüşüm yolculuğunu, yapay zeka destekli olarak tek platformda sunuyor.

OCTO: Octo, topluluğunuzu daha etkin bir şekilde yönetebilmeniz için tasarlanmış, yapay zeka destekli dijital bir platform.

PEERBIE: PeerBie patentli teknolojisi ile işyerlerinde verimlilik ve takım çalışmasını sağlayan hepsi bir arada ürün.

PHOENIX ENERJİ: Phoenix Enerji fosil yakıt kullanan fabrikaların bacalarında oluşan CO’dan: CO+H2O=>CO2+H2 reaksiyonu ile hidrojen üretilmesi ve bunun yakıt olarak kullanılması, ürününün hem üretim hem bakım hem satışını gerçekleştiriyor.

POLLECTIVE: Yeni nesil araştırma ve pazarlama platformu.

SERVISSOFT: İşletmelere bakım, tesis ve varlık yönetimi sistemleri için akıllı çözümler sunarak, çalışma süresini artırma, verimliliği iyileştirme ve iş kararlarını yönlendirme konusunda yardımcı olan bir teknoloji şirketi.

SİZLİKİŞ: Güvenli bir platformla, tek kişilik start-up’lardan grup şirketlerine kadar herkes için bir hizmet-çözüm entegratörü.

TECH KALE GROUP: Tourist, tek bir tuşla dünyanın en popüler 70 şehrini bir arabayla gezmenizi sağlıyor.

USERVISION: Uservision, kalitatif araştırmaları teknolojisini kullanarak dijitalleştirir ve markaların kullanıcılarını derinlemesine bir şekilde anlamalarını sağlayarak rekabet avantajı oluşturur.

QUEEME: İşlerini dijital hale getirmek isteyen ve sürdürülebilir büyümeye ihtiyaç duyan şirketler için dijital müşteri deneyimi çözümü.