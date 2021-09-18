Girişimlerin yüzde 10’u yatırım alıyor

Türkiye'nin 100’e yakın üyesiyle büyük melek yatırımcı ağı olan Keiretsu Forum, pandemi sürecinde yatırım adetlerinde rekor kırıyor. Yılda ortalama 120 girişim Keiretsu yatırımcıları karşısına çıkarken bunların yüzde 10’u da yatırım alıyor. Keiretsu Forum Türkiye Başkanı Hulusi Berik, Türkiye'de 9 yılda 68 girişime toplam 90 milyon TL’den fazla yatırım yaptıklarını açıklayarak, pandemide hem melek yatırımcı olmak isteyenlerin, hem de yatırım miktarının arttığına dikkat çekti. Yılda ortalama 1500 başvuru geldiğini ve her toplantılarında ortalama 10 girişim dinlediklerini vurgulayan Berik, “Yılda 120 kadar girişim melek yatırımcıların önüne çıkıyor. Bu girişimlerin de yüzde 10'u yatırım aldı. Yüksek bir oran bu. Genelde girişimciler bize başvuruyor. Ama bizim de başka platformlardan bildiğimiz, kuluçka merkezleri ya da hızlandırma programlarından tanıdığımız, beğendiğimiz girişimler olursa süreçlerimize dahil olmaya çağırıyoruz” dedi.

Geçen yılı 11 girişimle kapatarak, ortalamalarını ikiye katladıklarını belirten Keiretsu Forum Türkiye Başkanı Hulusi Berik, “Pandemide hem melek yatırımcı olmak isteyenlerin sayısı hem de yatırım miktarı arttı. Melek yatırımcıların ekonomi olarak da pandemi döneminde harcamaları azaldı ve harcanmayan günlük tasarruflar yatırıma dönüştü. Melek yatırımcıların yatırım tutarları da yükseldi. 2020 ve 2021 ekonomi için çok iyi olmasa da girişimci ekosistemi ve bizim için iyi geçti. Yeni kitlelere ulaştık, pazarımızı büyüttük ve böylece iş büyüdü. 2020 yılında 11 girişime 11 milyon TL, bu yılın ilk 6 ayında da 12 girişime yatırım yaparak, toplam 8,5 milyon TL yatırıma ulaştık. Türkiye'de 9 yılda 68 girişime toplam 90 milyon TL’den fazla yatırım gerçekleştirdik. 2020 ve 2021’de daha önce hiç değmediğimiz insanlara ulaşabildik. Melek yatırımcılarımızın sayısında ciddi bir artış yaşandı” dedi.

Online fitness, online yoga ve online sağlık çözümleri yıktı geçti

Pandemiyle herkesin hemfikir olduğu şekilde tarım, gıda ve gıda teknolojilerinin önümüzdeki dönemde öne çıkacağı düşüncesini paylaşan Berik, “Yatırım ortamında ekonominin büyümesi önemli, böylece kişi başına gelir artışıyla melek yatırımcı sayısı da artacak. Ekonomi ne kadar hızlı büyürse bizim ekosistemimiz de o kadar hızlı büyüyecek. Öte yandan pandemiyle birlikte yeni hayat üzerine platformlar gelişti. Başta eğitim olmak üzere online fitness, online yoga, online sağlık çözümleri, online psikolojik danışmanlık gibi alanlar yıkıcı inovasyonla karşılaştı. Yeni platformların kurulduğu zoom, Teams, Google Meet gibi hizmet sağlayıcılarında da artış gözlemledik” dedi.

5 yılda 1000 yatırımcı hedefliyoruz

Berk, melek yatırımcılığın dünü ve bugününe de değinerek şöyle devam etti: “Melek yatırımcılık 9 yıl önce Türkiye'de ilk başladığımızda çok da bilinmiyordu. Şimdi daha bilinir hale geldi. Bizim misyonumuz melek yatırımcılığı daha fazla kişiye tanıtmak. Özellikle üst düzey beyaz yakayı dahil ederek sermayenin tabana yayılmasını sağlamak. 5 yıl içinde 1000 melek yatırımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Yatırımcı sayısını 1000'e taşıdığımız ve tüm süreci dijital yaptığımızda gelen girişim fikirlerinin çok hızlı fonlanmasıyla yatırım adedini yükseltmek istiyoruz.”