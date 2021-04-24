GİRVAK Fellow Programı 2021 başvuruları başladı

Üniversitede okuyan gençlerin girişimcilik ruhunu keşfetmelerini sağlamak ve onlara bu süreçte rehberlik etmek amacıyla Türkiye Girişimcilik Vakfı tarafından düzenlenen Fellow Programı'na başvurular başladı. Programa katılmak isteyen öğrenciler, 14 Haziran’a kadar www.girisimcilikvakfi.org adresindeki başvuru formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Programa, Türkiye'de ikamet edip T.C. vatandaşı olan, bir üniversiteye girmeye hak kazanmış ve kayıt yaptırmış, üniversitelerin hazırlık, 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında okuyan 17-24 yaşları arasındaki tüm gençler katılabiliyor.

Fellow Programı gençlere neler sunuyor?

Fellow Programı'na katılma şansı bulan gençler, program kapsamında ulusal ve uluslararası bir ağın parçası oluyor. Her iki ayda bir rol model alabilecekleri başarılı girişimcilerle bir araya gelerek onların hikâyelerinden ilham alma fırsatını yakalayacak olan girişimci adayları, üniversitelerinde girişim elçileri olarak görev alıyor. Seçilen fellow'ların en önemli misyonları arasında kendi çevrelerinde girişimcilik kültürünü yaymak, çarpan etkisi yaratmak ve Girişimcilik Vakfı'nın “giveback” felsefesi doğrultusunda toplumdan aldıkları destekle kazandıkları deneyimi yine toplumla paylaşarak başarıyı çoğaltmak bulunuyor. Seçim sürecini başarıyla tamamlayan fellow'lar, program kapsamında bir yıl boyunca burs almaya hak kazanıyor.

GİRVAK Genel Müdürü Mehru Aygül, 7 yılda 24 milyon gence ulaştıklarını ifade ederek, “Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve ülkemizde girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Bu yıl da üniversite öğrencisi gençlerimizi Fellow Programı'na başvurmaya, eşsiz bir network ve onlarla aynı bakış açısını paylaşan güçlü gençlerle bir araya gelerek eşsiz bir yolculuğa çıkmaya davet ediyoruz” dedi.