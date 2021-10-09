Hisarcıklıoğlu: Dünyanın en değerli arazisi cep telefonunun ekranı

ANKARA (DÜNYA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ öğrencileriyle ‘girişimcilik ve liderlik’ dersinde buluştu. Hisarcıklıoğlu, sayısallaşmanın önemine vurgu yaparak, “Devir sermaye değil, akıl devri. Girişimci olmak için hayal kurmak, hedef koymak ve çok çalışmak gerekiyor. Dünyanın en değerli arazisi cep telefonunun ekranı. Bütün dünya bu ekranda” dedi.

TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilik ve başarılı olmanın yolları konusunda görüşlerini öğrencilerle paylaştı. Devletin zenginliği ile insanların zenginliğinin ayrımına işaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynaklarla ortaya çıkan zenginliği “devlet zenginliği” olarak niteleyerek, “Doğalgaz ve petrol devletleri zengin eder. Milletlerin zenginliği girişimcilikle olur. Almanya ve Japonya örneğini unutmayın. Dünya Savaşı’nda yerle bir olan bu ülkeler girişimcileri sayesinde ayağa kalktı ve dünyanın en büyük güçleri arasına girdiler.” diye konuştu.

Girişimciliğin rekabet ve kalite doğuracağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, iyi bir girişim için de günümüzde aklın ve fikirlerin öne çıktığının altını çizdi. TOBB ETÜ’nün girişimciliği odak alan bir üniversite olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ mezunu 900 öğrencinin kendi işini kurduğunu ve bu tablodan gurur duyduklarını kaydetti. TOBB ETÜ’nün en çok övündüğü proje olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, yakın zamanda Amerika Uzay ve Havacılık Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada TOBB ETÜ öğrencilerimiz dünya birincisi olmasından duyduğu mutluluğu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin hayal kurmakla başladığını, ardından hedef belirleme aşamasının olduğunu, hedef belirledikten sonra da çok çalışmanın gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, marka oluşturmak için yola çıkılmasını, işin başarısı için iyi bir takımın kurulmasını tavsiye etti. “Ben Kayseriliyim ama akla verdiğim paraya hiç üzülmedim. Ortaklık kültürünü benimseyin. Unutmayın kuş alayıyla uçar” diyen Hisarcıklıoğlu, gençlere yaratıcı olma, icat ve yenilik yapma çağrısında bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Yaşınızın bir önemi yok rahata teslim oluyorsanız yaşlısınız. Yaptığınız her işte, bulunduğunuz her ortamda vicdanlı ve adaletli olun. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya için çalışın. Ve dürüst olun. Çünkü işin hilesi dürüstlüktür. Ve sakın hayatı ıskalamayın. Seyahat edin, yeni kültürler tanıyın. Okumaktan, araştırmaktan hiç vazgeçmeyin. Başkasının değil, kendi hikâyenizin kahramanı olun.” diye konuştu.