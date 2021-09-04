“İklim krizi sistem değiştirildiğinde çözülecek”

İstanbul Bilgi Üniversitesi, sektörlerin oyun kurucuları ile geleceğin sektör temsilcilerini bir araya getirme geleneğini sürdürüyor.

“Betül Mardin Seminerleri’’ dizisi online olarak düzenlenen “Güncel Teknolojiler Işığında İklim Krizine Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı etkinlikle devam etti.

İklim krizi konusunu gündeme getirmek, kurumlar, STK’lar ve bireyler bazında alınması gereken önlemleri ve atılması gereken adımları tartışmak amacıyla acil kodlu bir buluşma gerçekleştirildi.

Bilgi İletişim Fakültesi’nde, Betül Mardin geleneği olarak başlayan ve uzun yıllar boyunca devam eden seminer serisinin devam etkinliğinin açılış konuşmasını İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu yaptı. Prof. Dr. Nalçaoğlu; “Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1992 yılında gerçekleştirilen Rio Zirvesi’nde Gündem 21’in kabulünün üzerinden uzun yıllar geçti. Ancak 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin ne kadarının hayata geçirildiğine baktığımızda bir ilerleme göremiyoruz. O hedeflerden biri olan iklim eylemi ise aslında tüm diğer hedeflerin altında yatan problemlerden biridir” dedi.

İklim saati dünyadaki en önemli rakam olarak nitelendiriliyor

Paris İklim Anlaşması’nın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Nalçaoğlu; “Paris İklim Anlaşması ile sadece bir yapılacaklar listesi sunmakla kalmadılar ekonomik ve sosyal bir dönüşümün gerekliliğini de ortaya koydular. Yakıt olarak hidrojen kullanımı, güneş enerjisinin ya da ulaşımda karbon emisyonu olmayan araçların yaygınlaştırılması gibi teknolojiler önümüzdeki yıllarda sıkça konuşacağımız önlemler arasında olacak” şeklinde konuştu.

Etkinlikte söz alan Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra; “Dünyadaki en önemli rakam olarak da nitelendirilen ‘iklim saati’ isimli bir örgütlenme ortaya çıktı. Milyonlarca yıldır görülmüş en büyük tehdide karşı dünyayı zamanında harekete geçirebilmek için bilim insanlarının ve sanatçıların oluşturduğu en dinamik örgütlenmelerinden biri” dedi.

Canlı türlerinin kaybı son 50 yılda yüzde 68 oranına ulaştı

WWF Türkiye Kurumsal İşbirlikleri Ve Kaynak Geliştirme Grup Müdürü Simge Abay, “Doğa büyük bir ekosistem ve her canlının bu ekosistem içinde çok önemli bir rolü var. Bu nedenle tek bir canlı ekosistemden çekildiğinde doğaya, dünyaya büyük zararlar veriyoruz” diyerek konuşmasına başladı. Abay son 50 yılda canlı türlerinin kaybının yüzde 68’e ulaştığını belirtti. Limit aşımı gününün her yıl çok hızlı bir şekilde öne çekildiğini vurgulayan Abay, “Gelecek nesiller büyük tehlike altında ve bu hızlı tüketim dünya insanları arasında büyük bir adaletsizlik yaratıyor” dedi.

Buğday Derneği Strateji Kurulu Üyesi ve UNDP İklim Değişikliği Ve Çevre Portföyü Stratejik Danışmanı Güneşin Aydemir farkındalıklarımızın harekete geçmemiz konusunda yetersiz kaldığını vurguladı.

Adım Adım &Açık Açık Kurucu Üyesi Doç. Dr. Itır Erhart ise “Kurduğumuz girişimle kitleleri eyleme, harekete geçmeye teşvik etmek istedik. Bu girişimimiz kapsamında 96 bin koşucu 100’ün üzerinde STK için koşuyor. Ülkemizde kişiler ağırlıklı eğitim ve sağlık üzerine STK’lara destek vermek istiyor. Fakat iklim ve ekoloji meselesi maalesef ikincil kalıyor” dedi.

İklim krizinden 2 milyar 200 bin çocuk etkilenecek

Madra, “Bütün insanlığın üzerinde durduğu en önemli mesele ise çocuklar. Bu konuya ilişkin yapılmış en çarpıcı araştırmalardan bir Unicef tarafından gerçekleştirildi ve Ağustos 2021’de Guardian Gazetesi’nde yayımlanan habere göre; dünyadaki bir milyar çocuk iklim etkileri göz önünde bulundurulduğunda aşırı risk altında. Dünyada 2 milyar 200 bin kadar çocuk var neredeyse tamamı ilerleyen süreçte bu iklim krizinden etkilenecek. Aynı zamanda pandemi ile iklim krizi arasında ciddi bir bağlantı olduğu, özellikle yoksul kesimde etkilerinin yüksek olduğu yine bilimsel raporlarda görülüyor” dedi. İklim krizinin boyutlarını değerlendiren Madra, iklimin değil sistemin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.