İTÜ, akademik başarıları ile dünyada ilgi çekiyor

2020 yılında dünyanın seçkin üniversiteleri arasında gerçekleştirilen Green- Metric (Yeşil Ölçüm) kapsamında altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda yeşil altyapı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirilerek, 912 üniversite içerisinde 71’inci sırada yer alan İTÜ, bu kapsamda ilk 100’e giren tek Türk üniversitesi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli yayınlarından, US News & World Report’un hazırladığı ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri’ sıralamasında ise mühendislik, kimya, inşaat mühendisliği, çevre/ekoloji ve yer bilimleri alanlarında Türkiye birincisi, genel sıralamada ise üçüncü sırada yer aldıklarını belirtti.

İTÜ’nün bir diğer önemli başarısı ise QS 2021 alan bazlı sıralamada toplam 10 alanda Türkiye’de 1’inci sırada yer almış olması. Türk üniversiteleri arasında başarılı dereceler elde etmeye devam eden İTÜ; geçen yıl 218’inci sıradan girdiği listede, bu yıl başarı çıtasını yükselterek ‘mühendislik ve teknoloji’ alanında dünya sıralamasında 202’nci oldu. Aynı alanda Türkiye’de ise 2’nci sırada yer aldı.

“7 alanda üstün başarı”

Mineral & maden ile petrol mühendisliği alanlarında ise QS Dünya sıralamasında ilk 50’de yer alan İTÜ’nün, University Ranking By Academic Performance (URAP) tarafından açıklanan sıralamaya göre Türkiye’deki teknik üniversiteler arasında liderliği göğüslediğine dikkat çeken Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, “Dünya çapında 3 bin üniversitenin ele alındığı sıralamada, alan bazında yapılan değerlendirme sonucunda İTÜ; mühendislik, havacılık ve uzay mühendisliği, inşaat mühendisliği, yapay zeka, jeoloji, yerbilimleri ve makina mühendisliği olmak üzere 7 alanda üstün başarı gösterdi” açıklamasında bulundu.

Uluslararası denklik sağlayan akreditasyonlar

ABET, NAAB, IMO, IFLA gibi akreditasyonlar ise İTÜ’de alınacak eğitimin uluslararası bir düzeyde olduğunu kanıtlıyor. Satoğlu, bu akreditasyonlar hakkında şu bilgileri verdi: “İTÜ, ABET akreditasyonuna sahip 25 programı ile ABD’deki en önemli üniversiteler ile eşdeğer eğitim verdiğini kanıtlıyor. İTÜ Mimarlık Bölümü ise NAAB tarafından verilen akreditasyon sayesinde Türkiye’deki ilk mimarlık akreditasyonuna sahip olan bölüm olarak öne çıkıyor. NAAB ‘substantial equivalency’ belgesi, ABD mimarlık lisans ve mimarlık yüksek lisans programlarına eşdeğer olduğu anlamı taşıyor. IMO ise İTÜ Deniz Bilimleri’nde okuyan öğrencilerin uluslararası denkliğe sahip olmasını sağlayan bir program. IFLA akreditasyonu ise Türkiye’de sadece İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne veriliyor. 2003’ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri, Bosna- Hersek ve Azerbaycan’da, alanında öncü anlaşmalı üniversitelerle ‘Uluslararası Çift Diploma Programları’ yürütülüyor. Programlarda eğitim gören öğrenciler, eğitim-öğretim yıllarının iki yılını İTÜ’de, diğer iki yılını ise anlaşmalı üniversitede geçiriyor. Mezun olduklarında ise her iki üniversiteden de diploma almaya hakkına sahip oluyorlar.”

Avrupa’nın en yeşil 37’nci kampüsü

2018 yılında hayata geçirilen ve her geçen gün eklenen yeni fi kirlerle zenginleşen Yeşil Kampüs projesi; İTÜ’yü doğal yaşamın korunduğu, sürdürülebilir peyzaj anlayışının hakim olduğu, bisiklet ve yaya öncelikli engelsiz bir kampüs haline getiriyor. Kampüs içerisinde minimum karbon salınımını hedefleyen ve bisikletli ulaşım anlayışını benimseyen İTÜ’nün, bu kapsamda 6 kilometre olacak şekilde planladığı bisiklet ve yaya yolu projesinin 4 kilometrelik etabı tamamlandı. Üniversite içerisinde bisiklet satışı ve tamiri sağlanabilecek bir bisiklet evi inşa edilirken, kampüsün çeşitli noktalarına da bisiklet parkları yerleştirildi. ‘Engelsiz İTÜ’ ise kampüsün her yaştaki engelli kullanıcılar için rahat ve yaşanabilir olması amacını taşıyor. Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, “İTÜ’nün Yeşil Kampüs projesi, 2020 yılında toplam 912 üniversitenin bulunduğu listede 71’inci sırada yer aldı. Aynı zamanda Avrupa’nın en yeşil 37’nci kampüsü oldu” dedi.