İTÜ, sürdürülebilir kalkınmada ilk 50 üniversite arasında

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler’in dünyanın en temel 17 sorununu ve bunlara çözüm olarak önerdiği sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.

THE’nın derecelendirmesine göre, dünya çapında toplam bin 200 civarında üniversitenin değerlendirmeye alındığı listede İTÜ, 9’uncu amaç olan “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığında dünyada 24’üncü sırada yer alırken Türkiye’de de lider durumda yer aldı. 4’üncü amaç olan “Nitelikli Eğitim”de ise dünya sıralamasında 48’üncü olurken, Türkiye’de de ikinci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca; 7’nci amaç olan “Erişilebilir ve Temiz Enerji” ile 17’nci hedef olan “Amaçlar İçin Ortaklıklar” başlıklarında da büyük ilerleme kaydetti.

“Altı alanda ilk 101-200 aralığındayız”

2021 yılı dünya üniversite sıralamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan İTÜ Öğretim Üyesi ve Uluslararası Derecelendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hale Özgün, Times Higher Education (THE) 2021 Etki Sıralaması’nın, dünya genelindeki üniversitelerin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gerçekleştirmedeki başarılarını; toplumsal, çevresel ve sosyal gelişmeyle ilgili faaliyetleri üzerinden değerlendiren oldukça önemli bir gösterge olduğunu vurguladı. İTÜ’nün THE Impact Rankings sıralamalarına bu yıl bütün başlıkları kapsayacak şekilde 17 farklı alanda başvurduğuna dikkat çeken Özgün, “Başvurduğumuz tüm alanlar için ilgili kanıtlarımızın da sunulduğu değerlendirme süreci sonunda, dünya sıralamalarında toplam altı alanda ilk 101-200 aralığında yer alırken, bir alanda 24’üncü ve yine diğer bir alanda da 48’üncü olduk. İTÜ, özellikle “Nitelikli Eğitim” ve “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlıklarında dünya sıralamalarında ilk 50 ve ilk 25 içinde yer alarak dünyanın en saygın, en iyi eğitim veren ve çok yönlü sanayi işbirliği kuran üniversitelerinden biri olduğunu kanıtladı.”

2021, İTÜ için ‘Atılım Yılı’ oldu

The Times Higher Education’ın (THE) etki sıralamasına göre; geçen yıl dünya üniversiteleri arasında, Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na uyum sürecinin ölçülmesi sonucunda İTÜ’nün genel ortalaması 601+ düzeyindeyken, bu yıl büyük bir sıçrama gerçekleştirerek 101-200 bandında kendine yer buldu. İTÜ, sıralamalarındaki bu yükselişle önemli bir başarı kaydetti. İTÜ en büyük başarıyı elde ettiği, “Nitelikli Eğitim” ile “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” alanlarının yanı sıra, toplam altı alanda ilk 101-200 aralığında, tüm amaçlar için yapılan ortalama sıralamasında ise yine ilk 200’de yer aldı. Böylece, Türkiye’den en iyi dereceleri elde eden üniversite olarak başarıya imza attı.