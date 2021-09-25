İTÜ ve Türkiye Tasarım Vakfı arasında işbirliği

Stratejik Tasarım ve Yönetimi eğitimin amacı tasarımcılara iş yönetimi ve iş dünyası ile ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek, bu kavram ve tekniklerin iş dünyasına nasıl uygulandığı ve tasarım katma değerinin iş yönetimi ve dünyasındaki görünürlüğü konusunda bilgi sahibi olmalarını hedefliyor.

Eğitimin diğer bir amacı da kurum kültüründe farklı seviye ve konularda tasarım odaklı düşünceyi kullanabilecek donanımı sağlamak. Ayrıca, inovasyon, strateji gibi çok boyutlu konu ve süreçler içinde yer alabilecek, multidisipliner yaklaşımla çalışacak, güncel problemlerin çözümlerini sorgulayan, kritik düşünebilme kabiliyetine sahip, işbirliği ve süreç yönetimini üstlenebilecek profesyoneller için gerekli bakış açısı ve yetkinliklerin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Mikro Design MBA programı özelliklerine sahip olan Stratejik Tasarım ve Yönetimi eğitimine katılacak kişiler 9 hafta boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İşletme Yüksek Lisans programının bazı öne çıkan dersleri ile birlikte, iş dünyasından öne çıkan kişilerin tecrübeye dayanan uzmanlıklarını içeren derslere de katılacaklar.

Programa katılma koşulu Mimarlık, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar Fakültelerinin tasarım ile ilgili bölümlerinin lisans mezunu olmak. Yüzde 70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda proje teslimi yapıp başarılı olanlara, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından resmi “Tasarım Stratejisi ve Yönetimi” uzmanlık sertifikası verilecek.