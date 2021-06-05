Kadir Has Üniversitesinden 'beyaz güvercilere' burs

Kadir Has Üniversitesi, kurucusu merhum Kadir Has’ın öğrenciler için kullandığı ‘beyaz güvercinler’ hitabından yola çıkarak başlattığı Beyaz Güvercinler Burs Programı’na başvuruların 30 Haziran'a kadar yapılabileceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bursiyer öğrenciler eğitim-öğretim ücretinden muaf tutulacak, eğitim-öğretim yılı içerisinde 10 ay süreyle aylık 2 bin TL yaşam destek bursu alacak, üniversitenin yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı sağlanacak aynı zamanda kitap ve ders materyallerinin karşılanmasına yönelik olarak yıllık 5 bin TL kitap desteği alacak. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup İstanbul dışında ikamet eden, başvuru sırasında 12. sınıfta eğitim-öğretimine devam eden ve YKS’de ilgili puan türünde ilk 30.000’e giren tüm başarılı öğrenciler Beyaz Güvercinler Burs Programı’na başvurabilir” ifadeleri yer alıyor. Burs başvuruları, beyazguvercinler. khas.edu.tr adresindeki başvuru formunun doldurulup, başvuru için gerekli belgelerin sisteme yüklenmesiyle yapılabilecek. Kadir Has Üniversitesi Beyaz Güvercinler Burs Programı çerçevesinde maddi açıdan kısıtlı başarılı öğrencilerin öğrenim giderlerinin yüzde 50’sinin üniversite ve Kadir Has Vakfı tarafından, diğer yüzde 50’sinin ise öğrencilere destek olmak isteyen iş insanları ve şirketler tarafından sağlandığı öğrenildi.