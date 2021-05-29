Kadir Has Üniversitesi'nden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı Araç Seti

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bütünlüklü bir şekilde tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmasına yönelik çalışmalar sadece Türkiye’de değil dünyada da oldukça büyük önem arz ediyor. Yasal, siyasal ya da bireysel adımların yanı sıra kurumsal adımlar da bu değişim için anahtar bir öneme sahip.

Reklam kampanyaları, sosyal medya paylaşımları, insan kaynakları süreçleri, yönetim kademelerinde eşitlik, iş-yaşam dengesi, iletişim ve kapsayıcılık gibi başlıklar kurumların ulaşmak istediği hedefler için kilometre taşlarını oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama ve kurum içerisinde kapsayıcı olmaya yönelik çalışmalar daha da gelişerek devam ediyor.

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi, bir parçası olduğu Kadir Has Üniversitesi’ne ek olarak başka kurum ve kuruluşların kurumsal değişimlerini sağlayabilmesi adına çeşitli faaliyetler yürütürken, onların bu değişimlerine destek ve katkı sunuyor.

KHAS Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin hazırladığı Kurumsal Değişim İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı Araç Seti, tüm kurum, kuruluş, sektörler, departmanlar ve alanlarda, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği için adım atanlar ve toplumsal cinsiyetle ilgili konularla ilgilenenler için bir rehber olmayı hedefliyor.

“KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATTIĞI YETENEK VE KAPASİTEYİ YADSIYAMAYIZ"

İşveren için çeşitlilik ve kapsayıcılığın, en yeteneklileri çekmek ve istihdam etmek anlamına geldiğini söyleyen KHAS Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkez Yöneticisi Prof. Dr. Mary Lou O’Neil, ayrımcı pratiklerin ve çalışma kültürlerinin bu hedefin altını oyduğunu belirtiyor. O’Neil şu yorumları yapıyor: “İnsanların kendini değerli hissettiği, eşitlikçi bir çalışma kültürü mükemmeliyeti besler. Eşitlik, aynılık demek değildir, dolayısıyla fikirlerin ve yaklaşımları çeşitliliği ortadaki problem daha iyi çözümler üretilmesini sağlar. Kadınların işgücüne kattığı yetenek ve kapasiteyi daha fazla yadsıyamayız. Kadınların ve erkeklerin eşit değerlendirildiği çalışma ortamları yaratmak istiyorsak sadece herkesin katkısının fark edilmesini sağlamakla kalmamalı, daha üretken iş yerleri oluşturmalıyız.”

PLANLA, YAP, KONTROL ET HAREKETE GEÇ!

Kurumsal Değişim İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı Araç Setinin yönergeleri Cinsiyet Eşitliği Planları’nın gelişmesi ve uygulanması, kurumlar içinde cinsiyet eşitliği için mevcut durum analizi ve sürece rehberlik etmek adına kurumlar arası mentorluk için bir çerçeve içeriyor. Proje kapsamında planlanan bu yönergeler, kurumsal değişimi gerçekleştirmek için dört aşamalı bir model uyguluyor: Planla, Yap, Kontrol Et, Harekete Geç!

Kurumsal değişimde Cinsiyet Eşitliği Planları için Eşitlik Eylem Çarkı Modeli, (1) Kurumsal Yönetim, (2) Bilgi Oluşturma, (3) Kariyer Gelişimi ve (4) İş-Yaşam Dengesi olarak dört farklı alana odaklanıyor.

Araç setinin temel hedefleri, kadın çalışanların işe alım, devamlılık ve kariyer ilerlemesi konusunda karşılaştıkları engellerin kaldırılması, karar alıcı mekanizmalardaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin vurgulanması ve gerekli adımların atılması, tüm çalışmalarda toplumsal cinsiyet odağının güçlendirilmesi olarak sıralanıyor. Bu araç setinin prensiplerini benimsemekse; yapısal, kültürel ve siyasi olarak cinsiyetçiliği, bilinçli ve bilinçsiz önyargıyı ve diğer ayrımcılık türlerini, ilgili kurum ya da kuruluşta ortadan kaldırmayı desteklemek, aynı zamanda kesişimsel ve kapsayıcı bir toplumsal cinsiyet kavramını teşvik etmek anlamına geliyor.