Kampüste hibrit modelle pandemiyi fırsata çevirdi

Merve YİĞİTCAN - İSTANBUL

Medicine Hastaneleri’nin sağlık sektöründeki 23 yıllık deneyimini akademik hayata aktarmak üzere kurulan Atlas Üniversitesi, pandeminin gölgesinde ilk öğrencilerini ağırlarken, hayata geçirdiği Atlas hibrit modeli ile online ve yüz yüze eğitimi dengeli bir şekilde birleştirmeyi hedefliyor.

İlk eğitim-öğretim yılını tamamlamak üzere olan üniversitenin ilk yılına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Küçük açıklamalarda bulundu.

Uygulamaya aldıkları ‘Atlas Hibrit’ eğitim sistemi ve faydalarıyla ilgili konuşan Rektör Küçük, pandeminin mevcut eğitim sistemini hızlı ve köklü değişimlere yönelttiğini belirterek, eğitim dünyasının online çözümlerle yeniden şekillendiğini kaydetti.

Bu süreçte bu değişime çok hızlı ayak uydurmak zorunda kalındığını ifade eden Küçük, şöyle devam etti:

KAMERALI GÖZLÜK SİSTEMİ

“Biz Atlas Üniversitesi’nde değişimden ziyade tüm süreci en başında pandemiye göre organize edebildiğimiz için şanslıyız. Tüm gelişmiş teknolojik altyapımızla yeni sisteme entegre olduk. Ne yazık ki birçok üniversite online eğitime geçişte ara vermek durumunda kalırken biz kesintisiz devam ettik. Atlas Hibrit’te teknolojiyi, eğitimin temel ilkeleri ile bütünleştirip, öğrenci odaklı eğitim anlayışını hayata geçirdik. Sanal gerçeklik teknolojisiyle öğrencilerimiz kendilerini dersliklerde gibi hissederek eğitime dahil olabildi. Dersliklerimiz hibrit eğitime yönelik olarak revize edilerek görüntü, ses ve akıllı tahta sistemleri ile donatıldı. Online eğitimi daha verimli bir şekilde yürütebilmek için ‘Atlas Glasses’ kameralı gözlük sistemini kullandık. Öğretim üyelerinin laboratuvarda yaptıkları uygulamalar ve deneyleri senkron ve online olarak öğrencilere aktardık ve böylelikle uygulama derslerinin verimliliğini artırdık.”

EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM SÜRECEK

Gerektiği alanlarda, özellikle uygulama gerektiren bölümlerde yüz yüze eğitim için gayret gösterdiklerinin altını çizen Küçük, “Online sistemlerle yüz yüze eğitimi çok efektif bir şekilde birleştirdiğimiz Atlas Hibrit sistemi ile eğitimde geleceği kucaklıyoruz” dedi.

Küçük, pandemi süreci bittiğinde de teknolojinin artan etkisiyle, eğitim sektörünün dönüşümünün süreceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi. İlk yılında olmasına rağmen 14 öğrencilerinin TÜBİTAK desteği almaya hak kazandığını söyleyen Küçük, ilk yıl 23 öğrencinin çift anadal eğitimi almasının da kendilerini gururlandırdığını kaydetti. Toplantıda verilen bilgilere göre, 11 lisans 10 önlisans olmak üzere 21 programda 1000 öğrenci ile ilk yılını tamamlayan Atlas Üniversitesi’nin, 110 bin metrekare alana kurulu kampüsüne ek olarak, 75 bin metrekare alan üzerine kurulu hastanesi bulunuyor. Ayrıca önümüzdeki süreçte 60 ünitelik bir diş hastanesi ve 600 yataklı fakülte hastanesi yatırımının da hayata geçirileceği bildirildi.

İNGİLİZCE MAKALE YAZMADA UZMANLAŞACAKLAR

Üniversitenin öğrencilere sağladığı imkanlara değinen Küçük, yeni akademik yılda hayata geçecek olan Atlas Language Zone’dan bahsetti. Burada öğrencilerin İngilizceyi yaşayarak öğreneceklerini dile getiren Küçük, “Lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz ‘Academic Writing Center’ ile birlikte İngilizce makale yazmada uzmanlaşacak” dedi. Öte yandan Z kuşağını da çok iyi anladıklarını savunan Küçük, ‘Z kuşağı öğrenme sürecine dahil olan, sosyal tecrübeyi önemseyen, kariyer odaklı, pasif olmayı reddeden, interaktif, dijital öğrenme araçlarını çok iyi kullanan ve bilgiye hızlı erişimi seven bir kuşak. Z kuşağı sınırları sevmiyor. O nedenle dünyanın her yerinde çalışabilecek öğrenciler yetiştirmek bizim temel hedefimiz” şeklinde konuştu.

SAĞLIKTAKİ İSTİHDAM OECD ÜLKELERİNİN ÇOK ALTINDA

Toplantıda konuşan Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, bir tıp doktoru olarak asistanlığından bu yana bir üniversite kurmayı hayal ettiğini belirterek, Medicine Hastanesi’nde bu hayali gerçekleştirmek için ilk adımları attıklarını söyledi. Türkiye’de kişi başına düşen doktor sayısı artış hızının OECD ortalamasının yarısı kadar olduğunu söyleyen Elgörmüş, şöyle devam etti: “Sadece tıp doktorları açısından değil sağlıkta hemen hemen her alandaki mevcut istihdam rakamlarımız, OECD ülkelerinin çok altında. Bu alandaki açığın nitelikli şekilde doldurulması için buradayız. Ayrıca 22 yıldır dünya üzerinde çok sayıda sağlık yatırımı yaptık ve başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada, nitelikli sağlık çalışanı açığı olduğunu tecrübe ettik. Özellikle sağlık alanında, istihdam açısından bunu fırsat olarak görüyoruz ve tüm mezunlarımızı sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada çalışabilecek nitelikte yetiştireceğiz.”