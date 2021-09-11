Kaz Dağları için işbirliği

Didem ERYAR ÜNLÜ

Kaz Dağları bölgesinde nüfus artışı bölgeyi orman yangınları dahil her türlü tehlikeye karşı savunmasız hale getiriyor. Bu duruma engel olmak amacıyla, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, Çanakkale ve Balıkesir yerel yönetimleri ve Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü katılımı ile bir proje başlatıldı.

“Kazdağları’nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Orman Peyzajlarının Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Kaz Dağları yöresinin lavanta başta olmak üzere tıbbi aromatik bitkileri özel sektör ve yerel kooperatifl erle işbirliği yapılarak değerlendirilecek. Ayrıca tıbbi aromatik bitki üretim alanı, damıtma ve kurutma tesislerinin kurulması ve yerel halka mesleki eğitimler verilecek.

Balıkesir’de yapılan görüşmede yakın zamanda bölgede çıkan orman yangınlarının proje alanlarındaki biyolojik çeşitliliğine karşı yıkıcı sonuçlara yol açmaması için kurumlar arası koordinasyonun ve hızlı müdahalenin önemi vurgulandı. Ayrıca projenin uygulama sürecinde bölgedeki genç nüfusun projeye dahil edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi akademisyenleri de projeye destek ve katkı verecek. Birçok endemik bitkiyi bünyesinde barındıran ve dünyada oksijen bolluğu açısından Alp Dağları’ndan sonra ikinci gelen Kazdağları, lavanta yetiştiriciliği için çok değerli bir iklim sunuyor. Kazdağları’nın eteklerinde 110 çeşit ürün yetişiyor.

Prof. Dr. Gülendam Tümen, Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Selami Selvi tarafından yazılan ‘Kazdağları’nın Şifalı Bitkileri’ isimli kitap da, Kazdağları’nın tıbbi bitki potansiyelini ortaya çıkarmayı ve endemik türlerinin tespit edilmesini amaçlıyor. Kitabın yazarlarından Prof. Dr. Satıl, Kazdağları’nda şifa arama geleneğinin, milattan önceki yüzyıllardan günümüze kadar geldiğini ve burada çok fazla medeniyet kurulduğunu belirtirken, şu yorumları yapıyor: “Tüm bu medeniyetlerin bitki kullanım kültürleri birikerek damla damla Kazdağları ve Edremit Körfezi’nin zengin bitki kullanım kültürünü ortaya çıkarmış. 2000’li yıllarda Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bizlere destek verdi. Kazdağları’nda seçmiş olduğumuz 15 köyde halkın bitki kullanım kültürünün envanterini çıkardık.” Bu envanterin kitaplaşması ile Edremit Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşmiş.