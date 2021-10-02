Didem ERYAR ÜNLÜ

Toprakta ve insan bedeninde bereket kavramını irdeleyen Kurak Topraklar Konuşmaları, SALT Beyoğlu’ndaki “İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken” sergi mekânında ve Exhausted (Kurak Topraklar) araştırması için hazırlanan web sayfasında izlenebiliyor. Cooking Sections’ın SALT Beyoğlu’nda devam eden İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisindeki beş vaka araştırmasından biri olan Exhausted (Kurak Topraklar), toprak ve doğurganlık hikâyelerine atıfla çağımızın kısırlık krizini inceliyor. Çalışma, ilk tarım topluluklarından günümüze toprakta verimliliği artırma ve insan bedeninde doğurganlığı yönetme çabalarına dair görsel temsillerden bir seçki sunuyor.

İlk sunumda, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden iktisat tarihçisi Ulaş Karakoç 20. yüzyılın başından günümüze tarım politikalarını ve verimliliği artırmaya yönelik kimyasal gübre kullanımının ekonomik ve toplumsal sonuçlarını tartışıyor. İkinci sunumda ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Gülhan Balsoy geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecindeki nüfus politikaları ile kadın doğurganlığına yönelik müdahalelerin kadın bedeni üzerinde kurduğu kontrolü irdeliyor.

Bu arada, 6 Ekim’de siyaset bilimci ve antropolog James C. Scott, İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisi kapsamında Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual ve Alon Schwabe) ile bir araya geliyor. Çevrimiçi gerçekleştirilecek söyleşide sergi bünyesinde toprakta ve insan bedeninde bereket fikrini irdeleyen Exhausted (Kurak Topraklar) vaka çalışmasından yola çıkarak; erken tarım toplumlarında yerleşik ve göçebe grupların devlet ile olan ilişkisi tartışılacak. Yerleşik hayata geçiş ve devletin oluşumu süreçleri tarımsal pratiklerin ışığında soruşturulacak.

Yale Üniversitesi’nde Kırsal Çalışmalar programının yürütücüsü olan Scott özellikle Güney Asya’da yürüttüğü siyasal antropoloji, kırsal toplumlar, karşılaştırmalı siyaset ve anarşizm üzerine çalışmalarıyla biliniyor. Son kitabı Tahıla Karşı: İlk Devletlerin Derin Tarihi’nde (2017) “Tahıla dayalı beslenme ve kentlere toplanmış nüfus, mümkün olan en iyi yaşantı biçimi miydi, yoksa egemenler açısından en uygun olan bu muydu?” sorusundan hareketle Mezopotamya coğrafyası odağında ilk siyasal yönetici sınıfların oluşumunda etkili olan güçleri inceliyor. Scott, Tahıla Karşı’da devletlerin gelişimini bir uygarlaşma süreci olarak tasvir eden antropolojik söylemlere itiraz ediyor ve ana akım tarih anlatısını ters yüz ediyor.

L’Internationale’nin Our Many Europes (Avrupalarımız) projesi (2019-2022) kapsamında SALT tarafından gerçekleştirilen İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisini 24 Ekim’e kadar SALT Beyoğlu’nda ziyaret edebiliyorsunuz.