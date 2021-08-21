NetKampüs, her yıl 10 bin kişiye online meslek eğitimi veriyor 

Aydın’da 2011 yılında kurulan NetKampüs, 80 ilde bin 200 farklı kategoride yılda yaklaşık 10 bin kişiye online mesleki gelişim ve kariyer eğitimi veriyor. NetKampüs Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Gülpolat, daha önce yüz yüze verdikleri eğitimleri salgın ile birlikte online olarak vermeye başladıklarını söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yaptığı dönemde kentte böyle bir eğitim kurumunun eksikliğini farkederek bu işe girdiğini belirten Gülpolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin AB uyum sürecinde mesleki ve teknik eğitim sistemlerinin karşılıklı uyumunun sağlanması büyük önem taşıyor. Ben de bu noktada bir girişimci olarak nasıl bir adım atılması gerektiğini düşündüm. Akademisyenlik döneminde bunları öngörerek, yola çıktım. O dönem iş sağlığı ve güvenliği yasası gündemdeydi. Ben de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile işe başladım. Sonra eğitimlerimiz çeşitlendi.”

Eğitim programlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve Milli Eğitim olmak üzere 5 bakanlıktan aldıkları akreditasyonlar sonucunda oluşturduklarını vurgulayan Gülpolat, bin 200 farklı konuda eğitim verdiklerini, bugüne kadar mezun ettikleri öğrenci sayısının on binleri bulduğunu dile getirdi.

“Nitelikli personel ve eğitimsiz personel tezatlığı bizim başlangıç noktamız oldu” diyen Gülpolat, şöyle devam etti: “Birçok sektörde en önemli sorunların başında nitelikli işgücü yetersizliği geliyor. Bunun çözümü de eğitimden geçiyor. Özellikle mesleki eğitimler konusunda bireysel başvurulardan çok firmalar talepte bulunuyor. Firma ya da kurumlar personelin daha nitelikli olması için bu eğitim programlarımıza başvuruyor. İş başvurularında sektöre ve iş koluna göre bazı mesleki eğitimleri almış olmak ve sertifika koşulu aranıyor. Bu nedenle bireysel başvurular da oluyor. Son dönemde eğitici eğitimlerine olan talep de arttı. En çok iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, çocuk gelişimi eğitimi, kariyer eğitimleri düzenliyoruz.”

Yazılıma 4 milyon yatırım

Online eğitimlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için yazılıma 4 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Gülpolat, “Daha önce sanal sunucu hizmeti alıyorduk ancak sürekli problem yaşıyorduk, bunun üzerine yaklaşık 4 milyon TL’lik yatırım yaparak kendi altyapımızı oluşturduk” dedi.

Online eğitimin artık hayatın bir parçası haline geldiğini belirten Gülpolat, kendi yaptıkları yazılım ile gerçekleşen eğitimlerin birçok kişiye mesleki, teknik ve kişisel gelişim açısından fırsat eşitliği sağladığını vurguladı.

Gülpolat, “Gelişmiş ülkeler pandemiden önce de online eğitimleri yoğunlukla tercih ediyordu. Türkiye bu eğitim şekline pandemi ile girdi. Daha önce aynı eğitim programlarını ülkemizin farklı illerinde yüz yüze yürütüyorduk. Ancak erişilebilirliği online eğitime göre oldukça sınırlıydı, ayrıca hem bizler hem de katılımcılar açısından daha maliyetli oluyordu” dedi.

Yasin Gülpolat, online eğitimlerin verimliliğinin sanılanın aksine oldukça yüksek olduğunu söyledi. Devlet üniversitelerinin yüksek lisans programlarına kayıtta da danışmanlık hizmeti verdiklerini anlatan Gülpolat, “Üniversiteler ile yaptığımız işbirliği sayesinde yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin yüksek lisans programları konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Pandemi ile birlikte üniversitelerin online yüksek lisans programlarına olan talep arttı. Özellikle beyaz yakalılar iş hayatında yükselme planlarını zamansızlık nedeniyle hayata geçiremiyordu. Bu süreçte üniversitelerin online eğitime geçmesi bir fırsat oldu” diye konuştu.