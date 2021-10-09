Nitelikli işgücü istihdamına destek

Didem ERYAR ÜNLÜ

Dijital ve yeşil dönüşüm iş modellerinin yeniden tasarlanmasını beraberinde getiriyor. Tüm süreçlerde radikal bir dönüşüm yaşanırken, insan kaynaklarında da yeni ihtiyaçlar ön plana çıkıyor, nitelikli işgücü talebini her geçen gün artırıyor.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) nitelikli işgücü istihdamına yönelik katkı vererek önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Konya Ticaret Odası üyeleri ve çalışanlarının ilgili mesleklerde sınav ücretleri KARSEM aracılığıyla AB HibeII Fonu ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, şu yorumlarda bulunuyor: “Odamızın tüm iştiraklerinde üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda mesleki eğitim ve istihdama yönelik projelere büyük önem vermekteyiz. KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) de bu anlamda önemli çalışmalar gerçekleştirmekte. Şehrimiz ve bölgemiz için önemli bir misyon üstlenen KARSEM, TÜRKAK tarafında akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da yetkilendirilen, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olarak mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme işlemlerini yürütüyor. Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin daha etkili yürütülmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatına göre, sivil toplum kuruluşları nitelikli iş gücüne ve mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesi olarak üyeleri veya üyelerinin çalışanları adına sınav ücreti ödeyebiliyor. ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler’ sınıfında yer alan İnşaat Boyacısı, Ahşap Kalıpçı, Betonarme Demircisi, Sıvacı, Isı Yalıtımcı, Duvarcı ile ‘Avrupa Birliği Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Protokolü’ kapsamındaki Motorlu Kara Taşıtları Alım - Satım Sorumlusu ve Danışmanı mesleklerinde, KARSEM’in gerçekleştireceği mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde Odamız destekte bulunabilecek. Bu kapsamda Konya Ticaret Odası olarak üyelerimizin veya üyelerimizin çalışanlarının sınav ücretlerinin AB fonundan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanabilmesini sağlayacağız.”

Bu arada, KARSEM geçtiğimiz yıllarda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliği ile Hayata Fırsat Projesi kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarını hayata geçirdi. Proje kapsamında KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 10 farklı alanda (Su Bazlı Boyacılık, Dış Ticaret, Adli Kalem İşleri, Ön Muhasebe, Dokuma Yüzey Makineciliği, Kadın Temel Etek Dikimi, AutoCAD, Sayacılık) mesleki eğitim kursları düzenlendi. Hayata Fırsat Projesi ile Türk vatandaşları ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesi hedeflendi.