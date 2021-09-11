ODTÜ’den herkese online ücretsiz ve sertifikalı dersler

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Avrupa Birliği Projesi kapsamında ‘Herkese Online Ücretsiz ve Sertifikalı Dersler’ programına başladı.

ODTÜ, web tasarımından pazarlamaya kadar 44 farklı ders içeriğine dair ODTÜ hocalarından hızlı ve anlaşılabilir eğitimler alma imkanı sunan yeni bir platform geliştirdi.

Bilgeiş Projesi, Türkiye’de işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, teknolojiye uyumu geliştirilmiş bir işgücü piyasası oluşturulmasını desteklemek, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımın ve etkinliğini artırmak, işçi ve işveren düzeyinde kapasite geliştirilmesi doğrultusunda uygulanıyor.

Bu çerçevede, Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Gaziantep olarak belirlenen 5 pilot ilde üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, sürekli eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi paydaşlarla işbirliği protokolleri imzalanması, pilot illerde yaşayan işçi ve işverenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, işletmelerin ihtiyacına yönelik 100 çevrim içi ders oluşturulmasına yönelik faaliyetler in yürütülmesi planlanmıştır.

Dersler ise şunlar:

●3B Tasarım

●Web ve Tasarım

●2B Tasarım

●Web Tasarım Araçları

●Programlama

●Mobil Programlama Dilleri

●Verimlilik Araçları

●Fotoğraf ve Video

●Dijital Pazarlama

●ProjeYönetimi

●Kodlama

●Girişimcilik

●Python

●Autodesk

●3 Boyutlu Tarama

●3 Boyutlu Modelleme