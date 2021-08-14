Örnek işbirliği

Didem ERAYAR ÜNLÜ

Yeşim Tekstil ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin hayata geçirdiği “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Harekete Geç!” projesi çok önemli bir işbirliğine imza atıyor. Projenin ikinci ayağı, 2020-21 akademik yılı bahar döneminde İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEU) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi.

Proje kapsamında öğrencilere sürdürülebilir moda ve plastik kullanımının dünyaya etkisi, baskı teknikleri ve görsel iletişim tasarımı konularında Yeşim yöneticileri tarafından eğitimler verildi. Öğrenciler sürdürülebilir gelecek teması ile doğadaki plastik atıklardan etkilenen hayvanlara dikkat çekmek için özel figürler tasarladı. Hazırlanan çevreci tasarımlar, Yeşim tarafından sağlanan bez maske ve çantalar üzerine basıldı.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün sürdürülebilirlik teması çerçevesinde büyüme stratejilerine önem vermesi, markaların tüketicilerin talepleri doğrultusunda sürdürülebilir ürünleri tercih etmesi, gelecekte tüm iş yapış süreçlerinde sürdürülebilirlik kavramının öncelikli kriter haline gelecek olması, dünya kaynaklarının hızla tükenmesi ve iklim krizi gerçeği karşısında sektörün kaynakları hızla tüketmesi gibi konular projeye yön verdi.

Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, “Yeni nesil tasarımcılarda ‘sürdürülebilirlik’ konusunda farkındalık ve bilinç oluşturarak, bu bakış açısını benimsemiş tasarımcılar yetiştirme konusunu çok önemsiyoruz. Yeşim kurucularından Şükrü Şankaya’nın hayat felsefesi olan ‘önce insan’ prensibi ile yıllardır insanlar için yaşanabilir bir dünya yaratmak adına doğaya dost üretim yaparak sürdürülebilirliği destekliyoruz. Söz konusu projeye sağladığımız destekle her iki dönemde de sektörel tecrübe ve birikimimizi yeni yetişen genç tasarımcılara aktarmayı ve onlara ilham olacak ortamlar sağlamayı önceliklendirdik. Proje kapsamında öğrenciler mümkün olan en az kaynak ve en az atıkla doğaya ve insana değer veren bir ekosistem içerisinde işlevsel ve ilham veren tasarımlar hayata geçirmeyi deneyimleme şansı buldu” diyor.

Sürdürülebilirlik bir seçenek değil, tek seçenek

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Arda ise üniversitelerinin sürdürülebilirlik konusunu son derece önemsediğine dikkat çekiyor. Arda, ”Son günlerde yaşadığımız yangınlarla, son yıllarda yaşadığımız pandemiyle görüyoruz… Doğaya verdiğimiz zarar öyle bir seviyede ki, ‘sürdürülebilirlik’ bizim için bir seçenek değil, tek seçenek. Çevre bilincinin, çevreye duyarlı tasarımın öğretilmesi, genç tasarımcıların hayatının, profesyonel yaklaşımının bir parçası haline gelmesi çok önemli” diyor.