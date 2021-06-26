Oyun girişimlerine kuluçka programı

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi ARİNKOM TTO, oyun sektöründe fikirlerin hayata geçirilmesi için oyun girişim stüdyosu Games United ile yetenek ve tecrübelerini bir araya getirerek birlikte oyun temalı bir kuluçka programı düzenliyor.

Program, Eskişehir başta olmak üzere dijital oyun sektöründeki tüm yaratıcı kişileri ve oyun geliştiricileri buluşturmayı ve bölgede bir oyun ekosistemi kurmayı amaçlıyor. Aynı zamanda programın dijital oyun sektörünün gelişmesine ve başarılı projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sunması bekleniyor.

HER AŞAMA GİRİŞİMCİYE KAPILARI AÇIK ARİNKOM

Oyun Kuluçkası açık ofis alanını ücretsiz sağlayacak ve oyun sektöründeki kişilerin bir araya geldiği bir network sunacak. Her aşamada ve her türde çalışan oyun stüdyolarının kuluçkaya başvurabildiği programda, çeşitli tematik eğitim ve etkinlikler, oyunların ortak yayıncılarımız ile direkt teste sokulması, yatırımcılar ile girişimcilerin bir araya getirilmesi ve ARİNKOM TTO’un sağladığı imkânlarla birlikte yalın metodolojileri kullanarak iş modellerini geliştirecek.

Games United, ‘venture studio’ modeli ile yeni oyun girişimleri yaratmayı hedefliyor. Yeni kurulan ya da erken aşama oyun stüdyolarına takım kurma, strateji, iş geliştirme gibi hizmetlerin yanı sıra başlangıç sermayesi desteği de sağlıyor. Program bünyesinde farklı aşamalarda olan girişimcilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitimler verilerek, oyun dünyasının en iyi mentorlarıyla birebir görüşmeler sağlanacak ve girişimciler girişimlerini geliştirme imkanı bulacak. Program ile ilgili Games United Genel Müdürü Murat Kahraman "Türkiye'de oyun sektörünün atağa kalktığı bu dönemde başarıların devam edebilmesi için özellikle genç yeteneklerimizin ve girişimcilerimizin ihtiyaç duydukları desteklere daha kolay ulaşabilmeleri bizim için çok önemli. Bu program ile yetenek havuzu ile uzun süredir öne çıkan Eskişehir'i önemli bir oyun geliştirme merkezi haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.