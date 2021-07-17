Özel fizik simülasyonu ile sanal antreman

SELENAY YAĞCI

Günümüzde futbol oldukça hızlı oynanan bir oyun haline geldi. Yani hızlı koşabilen değil, aynı zamanda hızlı düşünüp, doğru karar veren ve uygulayabilen oyuncular gerekiyor. Bunun için oyuncuların bilişsel ve teknik kapasitelerini bilimsel yöntemlerle analiz etmek; sürdürülebilir ve onları sıkmayan bir disiplin içinde geliştirmek şart. İşte bu ihtiyaçtan yola çıkan Sensiball, sporcu, antrenör ve takımların hayatını kolaylaştırmak için zamandan, mekandan, zorlayıcı koşullardan ve bulaşıcı hastalıklardan bağımsız olarak normal antrenmanları destekleyici bir antrenman platformu kurdu.

Dünyanın ilk ve tek sanal futbol okulu olan Sensiball VR; altyapı futbolcularının temel teknik becerilerinin test edilip değerlendirilerek teknik antrenman yönlendirmelerinin yapılması, temel antrenmanlara ek olarak teknik ve taktik gelişimi hızlandırmak hedefiyle geliştirildi. Girişim, 2018’de TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik projesiyle ilk adımlarını attı ve 2019’da testlerini başarıyla tamamladı. Sensiball’ın en önemli özelliği ise sporcuya sadece görme ve duyma duyuları ile değil, topu da hissedebilecekleri bir çalışma ortamı yaratıyor olması. Basketbol, beyzbol, golf vb. gibi spor dallarına rahatça uygulanabilir olan teknolojimizi en iyi bildiğimiz alandan futboldan geliştirmeye başladı. Hedef, 5 yıl içinde başta futbol olmak üzere, spor teknolojileri alanında söz sahibi uluslararası bir şirket olmak.

4 ana teknoloji ayağı var

Sensiball VR kurucu ortak ve Genel Müdürü Uğur Kafadar, Sensiball’i sporcudan başlayarak, tüm takımın sahada tek bir vücut gibi hareket edebilmesi için geliştirdiklerini söyledi.

Sporcunun teknik yeterliliğini analiz ettiklerini ve sonuca göre antrenman önerip ve gelişim sürecini raporladıklarını ifade eden Kafadar, “Böylece platformdaki diğer oyuncularla kıyaslanabilir ve takip edilebilir bir gelişim ortamı sunuyoruz. Sensiball’un temelde 4 ana teknoloji ayağı var: giyilebilir teknoloji alanında ayak, kafa ve el için haptik aparatlar; yazılımda, fizik motoru ve arayüz geliştirme; 3D model tasarımı, motion capture çalışmaları ve lansmandan sonra ise kullanıcı gelişimini analiz eden algoritmalarımızla, online yetenek testi ve raporlama yeteneği kazanacağız” diye konuştu.

İşlerinde uzman 5 kurucu ortak

Girişim, ESTÜ'de öğretim üyesi ve hareket ve antrenman ile spor biyomekaniği alanlarında uzman Dr. Ali Onur Cerrah, Tıp doktoru ve elektronik-elektronik mühendisi olan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim dalında öğretim üyesi Dr. A. Ruhi Soylu, beden eğitimi öğretmeni Umut Şentürk, Uğur Karadar olmak üzere 5 kurucu ortakla kuruldu. Sensiball VR, son 3 yılda 500 bin TL devlet desteği aldı. Bu yıl TFF'nin futbolcu yetenek testi için 60 milyon TL’den fazla bütçe ayırdığını söyleyen Kafadar, bu bütçeye talip olduklarını ve görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.

Kafadar, ayrıca, büyük takımlarla ön satış çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Yurt içinde yapacakları çalışmalara paralel olarak önce Almanya, Hollanda daha sonra İngiltere, İspanya ve İtalya gibi büyük pazarlara profesyonel kulüpler bazında girecek. Steam ve diğer mecralarda çevrimi çalışma imkanı sunarak 12-45 yaş arası futbol oyunu sevenler ya da futbolda kendini geliştirmek isteyen tüm bireyleri hedef alan bir pazara hitap edeceklerini de ekleyen Kafadar, Kuzey ve Güney Amerika pazarlarına da girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kitlesel fonlamada hedefini aşarak 973 bin 398 TL fona ulaştı

Paya Dayalı Kitle Fonlaması sistemini Türkiye’de hayata geçiren ilk platform olan fonbulucu. com’da yatırımcılarla buluşan ikinci kampanya Sensiball VR projesi oldu. Sahip olduğu teknoloji, fayda önerileri ve özelliklerle spor dünyasında yüksek bir katma değer yaratacağına inanılan Sensiball VR, 19 Temmuz’a kadar fonlamada olacak. Sensiball yüzde 8’lik payını yatırımcılara sundu. Sensiball'un kampanyası yüzlerce yatırımcının katıldığı ilk yatırım turunda hedeflediği 800.000 TL'lik fonu toplamayı başardı. Kampanyasının 54. gününde 327 yatırımcının katılımı ile hedeflediği rakamın yüzde 121.7’sine ulaşarak 973 bin 398 TL fona ulaştı.

Lansman 2022’de

Lansman 2022 Nisan’da yapılacak. Sensiball VR ve Sensiball Game’i tam bir mavi okyanus olan VR Spor teknolojileri pazarına dünya çapında arz edecek. 2021 yılı içinde personel gücü olarak yüzde 60 büyüme ve 2022-2023 yılı içinde finansal olarak yüzde 33 büyüme hedefliyor. Sensiball VR ürün piyasa çıktıktan 2 yıl içinde toplamda 20 gelir kalemi üzerinden yapacağı satışlarla 280 milyonluk ciro beklentisi yaratıyor.