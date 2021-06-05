Paya Dayalı Kitle Fonlama yatırımcıları hızlı başladı

SELENAY YAĞCI

Sermaye Piyasası Kurulundan lisans alarak Paya Dayalı Kitle Fonlaması sistemini hayata geçiren ilk platform fonbulucu.com, ilk kampanyasını gerçekleştirdi. Kampanyada yatırımcıların ortalama yatırım tutarı bin 216 TL olarak gerçekleşirken, dünya ortalaması olan 88 doların üzerine çıktı. Yerli girişim PromoSEED Biyoteknoloji,16 günde 292 yatırımcının katıldığı tonlamada 418 bin 325 TL toplayarak Türkiye’nin başarı ile fonlanan ilk kampanyası oldu. Talebin yüzde 12,06 ’sı 9 farklı ‘Nitelikli Yatırımcı’dan geldi. fonbulucu.com tarafından 11 Mayıs tarihinde başlatılan kampanyada yerli girişim, hedeflenenin iki katı fon toplamayı başardı. Kampanya 60 gün planlanmasına rağmen sadece 16 gün yayında kaldı. Kampanya sonunda bir fon, girişime 250 bin TL yatırım yapmak istedi. Bu yeni yatırımla kampanyada yatırım yapan diğer yatırımcıların pay değerleri de bir anda artmış oldu.

fonbulucu.com Platformları Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, ilk kampanyanın başarılı fonlanmasıyla bu modelin çalışabileceğini ispat ettiklerini vurguladı.

fonbulucu.com, Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak için 2016’da kuruldu. İlk olarak ödül ve bağış temelli kitle fonlama modeliyle fikir, proje ve buluş sahiplerini, girişimlere fmansal destek sağlayanlarla bir araya getirerek kısa sürede 24 bin kayıtlı üyeye ulaştı. fonbulucu.com, kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 180 milyon TL fonlama talebi aldı. Geçen kısa sürede 26 projeye 5 milyon TL fon sağladı. fonbulucu.com bir yandan da ‘Paya Dayalı Kitle Fonlama’ hizmetlerini sunmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu, E-Devlet ve Takasbank ile yazılım entegrasyonlarını gerçekleştirdi. fonbulucu.com, Paya Dayalı Kitle Fonlamasına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından izin için başvurdu. Kısa süre önce SPK lisansını alarak Türkiye’de bu yeni finansman modeli için lisans alan ilk firma oldu.

HER BİR PAY 1 TL

Girişimlere borsaya kote olmadan halka arza gitme ve hisselerine yatırım alma fırsatı sunduklarını söyleyen Yıldız, Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile birikimlerini değerlendirmek isteyen her ölçekten yatırımcıya yenilikçi fikirler ve girişimlerden pay alarak geleceğin unicorn’larına şimdiden ve doğru zamanda yatırım yapma şansını tanıdıklarını belirtti. Kaynak arayanlar girişimcilere de yepyeni bir platform ve fon toplama modeli sunduklarını söyleyen Yıldız, “fonbulucu.com, 1 milyon 1 adet payını, her bir pay 1 TL olmak üzere yatırımcılara sunuyor. Üye olarak 1 TL ya da diledikleri miktardaki payı satın alabilecekler. Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirirken sistemin bir parçası olan Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank ile işlemlerini gönül rahatlığı içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirecek” dedi.

YIL BİTMEDEN GLOBALE AÇILACAK

Yıldız, fonbulucu.com olarak, 2023 yılı itibarıyla 1 milyar TL işlem hacmine ve 1 milyon kayıtlı üyeye ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Kampanyalarını yaptığımız girişimlerden düzenli olarak Girişim Sermaye Fonumuz pay alacak. Bu payların belli bir büyüklüğe erişmesi ile girişim sermaye fonumuzu halka arz etmek istiyoruz. Bu yıl bitmeden globalde de bir platform ile hizmet vermek ve dünyanın her yerinden yatırımcıyı ve yabancı sermayeyi ülkemize çekmek en büyük hedeflerimizden. Bu hedef ile ilgili altyapımızı hazırladık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yatırımcılar için hazırladığımız ve cep telefonlarından birkaç dokunuş ile yatırımcı olabilecekleri mobil uygulamamız hazır olacak” diye konuştu.

KİTLESEL FONLAMA 100 MİLYAR DOLAR

Yıldız’ın verdiği bilgilere göre bugün dünyada kitle fonlaması yapan 2 binden fazla platform bulunuyor ve bunların yüzde 10’u Amerika’da. Geçen yıl sektörün hacmi 100 milyar dolara ulaşırken, fonlanan kampanyalardan 300 bin yeni iş doğdu. Girişimci ekosisteminin büyümesini destekleyen ana sistem kitle fonlama sistemi oluyor. Kampanya süreçlerine bakıldığında ise dünyada 2020 yılında kampanya başına ortalama 7 bin dolar toplandı. Girişimciler kampanyalarını ortalama 11 günde hazırladı. Ortalama kampanya 9 hafta boyunca sürerken milyonlarca destekçi/yatırımcı ortalama 88 dolar katkı sağladı. Türkiye’de ise finansman için bankaların dışında çok fazla alternatif bulunmuyor. Türkiye’de bugün yalnızca 550 kadar melek yatırımcı bulunuyor. Türkiye’de şu an için 6 adet ödül ve bağış temelli platform bulunuyor. Yıllık toplam bin 500 civarında proje yayınlanırken, fonlama başarısı yüzde 30 civarında.

BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLERLE GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM HEDEFİ

Başarıyla, fonlanan PromoSEED Biyoteknoloji, 2008’den bu yana tarım odağında bakteriler üzerinde bilimsel çalışmalar yürütüyor. Girişim, kendi alanında on yılı aşkın tecrübeye sahip bilim adamları, teknoloji uzmanları ve girişimciler tarafından kurulmuş biyoteknolojik ürünler geliştiren ve üreten üniversite odaklı bir oluşum. Tarım sektöründeki dışa bağımlı yüksek teknolojik ürünleri yerli ve ülkemiz şartlarına uygun olarak üreten şirket, geliştirdiği Akıllı Bakteri Teknolojisi sayesinde tarım girdilerinde ciddi bir azalış sağlamak, üretim ve verimliliği artırmak için çalışıyor. Faaliyetlerine Erciyes Teknopark’ta devam eden şirket, aldığı bu ilk tur yatırım ile büyümesini hızlandıracak.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması nedir?

Paya Dayalı Kitle Fonlaması, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yasalaştı. 3 Ekim 2019'de ise Resmî Gazetede Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kitlesel fonlama yapabilmek için şirketlerin, SPK lisansı alması da gerekiyor. Online olarak gerçekleşen işlemler, fonbulucu.com tarafından hazırlanan kullanımı son derece hızlı ve kolay bir sistemle gerçekleşiyor. Paya Dayalı Kitle Fonlaması sisteminde girişimciler için toplanan fonlar, Takasbank tarafından bloke ediliyor. Bu sayede yatırımcıların paraları güvende kalırken işlem sonunda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) payları yatırımcılar adına kayıt altına alıyor. Kampanyanın gereken fonu toplamada başarısız olması durumunda ise yatırımcılara hiçbir kesinti olmadan ödemeleri iade ediliyor.