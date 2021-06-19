Prof. Dr. Ateş: Fosil Yakıtlar Vergi Reformu yapılmalı

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 27. Dönem TBMM ve Çevre Çalıştayı, öğretim üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, video yoluyla aktarılan açılış konuşmasında küresel ısınma ile birlikte dünyanın çevresel felakete sürüklendiğini vurguladı.

Altınbaş Üniversitesi’nde çevre konusunda akademik çalışmalar yapıldığını belirten Erhan, “Milletin sesi olan parlamento ve çevre konusunun bütün bileşenleri ile üniversite olarak işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

SİYASET-AKADEMİ VE SİVİL TOPLUM...

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Leyla Ateş ise yaptığı konuşmada, bilim insanlarının çevre konusundaki isabetli öngörülerine değindi. Ateş, “Değişim parlamento, akademisyen ve sivil toplum birlikteliğinden doğacaktır” yorumunu yaptı.

Pandeminin tüm dünya gibi ülkemizi de ekonomik açıdan olumsuz etkilediğini vurgulayan Ateş, “Fosil Yakıt Vergi Teşviklerinde Reform yapılmalı. Bu ülke bütçesinde önemli bir alan açacaktır” yorumlarını yaptı.

ABD’de yayımlanan vergi harcamaları raporlarında, ülkenin enerji vergi teşviklerine çok detaylı şekilde yer verildiğine değinen Ateş, buna karşılık Türkiye’de enerji vergi harcamalarına ilişkin spesifik bir sınıflandırma bulunmadığı gibi 2018 sonrası vergi harcamaları raporlarının yayımlanmadığını kaydetti.

Ateş konuşmasını “Fosil Yakıtlar Vergi Reformu ülkemiz açısından ciddi şekilde ele alınıp, irdelenmelidir” sözleriyle tamamladı.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihan Yancı Özalp de, TBMM’nin Çevre Politikası başlıklı bir bilimsel araştırma projesi üzerinde çalıştıklarını anlattı. Özalp, çevre sorunlarına karşı siyaset, akademi ve sivil toplumun bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

ÇEVRE SADECE DEVLETİN İŞİ DEĞİL

Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumda konuşan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt, Avrupa Birliği’nin (AB) küresel ısınma ve iklim krizi konusunda çok ciddi eylem planlarını harekete geçirdiğine değindi.

Türkiye’nin uluslararası hukuk bağlamında G20 içinde yer aldığı halde Paris İklim Sözleşmesine imza atmadığına dikkat çeken Bozkurt “Bu, uluslararası bağlamda, siyasal ilişkilerde Türkiye’nin aleyhine bir durum. Serbest piyasa anlaşmaları rahat şekilde yapılamayacaktır. Paris Sözleşmesi’nin onaylanmaması, Türkiye açısından risk teşkil eder” ifadesini kullandı.

Çevre denetimine halkın katılımı

Kırklareli Üniversitesi Anayasa Hukuku Ar. Gör. Merve Alçık da konuşmasında çevresel katılım haklarına değindi. 2001 yılında yürürlüğe giren Çevre Konularında Bilgiye Erişim, Karar Vermeye Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesinin imzacıları arasında Türkiye’nin yer almadığını kaydeden Alçık, Fransa, İsviçre, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Hollanda, Karadağ’ın imzacılar arasında bulunduğunu kaydetti. Sözleşmeyi imzalayan ülkelerde halkın çevre üzerinde neler yapıldığını görebildiğini, kanun taslaklarının herkese açık olduğunu, halkın da yorum yaptığını vurgulayan Alçık “İklim değişikliğine karşı birlik, çevresel suçlara karşı halkın tepkisi katılımcı demokrasi adına önemli” diye konuştu.