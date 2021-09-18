PSM Atölye, geleceğin yazar, yapımcı ve yönetmenlerini arıyor

Nitelikli kültür sanatın üretimine katkı sunmak isteyen Zorlu PSM, katılımcı ve birlikte üretilen kültür sanatın gücüne verdiği önemi “PSM Atölye” serisi ile sürdürüyor. “Dramatik Yazarlık”, “Yönetmenlik” ve “Yapımcılık” olmak üzere 3 alanda ücretsiz gerçekleştirilecek atölye serisi için başvurular başladı.

Tiyatroya yeni keşiflerle katkı sağlamak ve yeni yetenekler kazandırmak adına hayata geçirilen PSM Atölye; Türkiye’nin alanında öncü yönetmenleri, oyun yazarları ve yapımcılarının katılımıyla; “Dramatik Yazarlık”, “Tiyatro Yönetmenliği” ve “Tiyatro Yapımcılığı” olarak 3 farklı sınıftan oluşacak. Yerli eğitmenlerin yanı sıra uluslararası birçok değerli sanatçının da konuk eğitmen olarak yer alacağı “PSM Atölye” programı; kariyerlerinin ilk aşamalarında olan ve gelecek vadeden 18 – 30 yaş arası amatör / profesyonel yönetmen, yapımcı ve yazarların katılım başvurusuna açık olacak.

Eğitim almanın ve deneyim paylaşımında bulunmanın yanı sıra Türkiye’de çalışan yetenekli sahne insanlarından oluşan bir ağın parçası olmak için bir fırsat sunmanın da amaçlandığı “PSM Atölye” serisine 18-30 yaş arasındaki dramatik yazarlık, yönetmenlik ve tiyatro yapımcılığı ile ilgilenen herkes 3 Ekim 2021 tarihine kadar psmatolye@zorlu.com adresine iletecekleri niyet mektubu, öz geçmiş ve/veya portfolyoları ile başvurabilirler.