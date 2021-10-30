Red Bull Basement'ta final 2 Kasım’da

Red Bull Basement, üniversiteli girişimcileri destekleyerek kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıyor. Red Bull Basement’in bu seneki jürisinde Onaranlar Kulübü Kurucu Ortağı Doğukan Güngör, İBB Akıllı Şehir Departmanı Direktörü Burcu Özdemir ve UnoMoi Kurucu Ortağı Gözde Atasoy yer alıyor.

Jüri değerlendirmesinin ardından Red Bull Basement dünya finallerine gitmeye hak kazanacak proje 2 Kasım tarihinde açıklanacak. Red Bull Basement etkinliğinde finalist takım veya bireysel katılımcıya ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin de sunuluyor. Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresi ile bir araya gelme imkânı yakalıyor.

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor. Fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencisi üniversiteli girişimciler, Red Bull Basement’a “Erişilebilirlik, Temiz Su, Güçlendirme, Beden & Zihin, İklim Faaliyetleri, Enerji, Kariyer, Eğitim ve Akıllı Şehirler” olmak üzere 9 farklı kategoride teknoloji odaklı çözümü olan projelerle başvuru yapabiliyor.

Dünya Finali Aralık’ta İstanbul’da

Her ülkenin finalisti kasımda açıklanacak. Aralık ayında İstanbul’da düzenlenecek Red Bull Basement Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanan projelerin sahipleri ayrıca büyük final öncesinde mentörler eşliğinde projelerini geliştirme fırsatı bulacak.