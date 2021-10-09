Sabancı Üniversitesi, dijital yatırımla derse ‘esneklik’ kazandırdı

Sabancı Üniversitesi, iş dünyasının esnekliğine ayak uyduran yüksek lisans dersleri için önemli bir eğitim teknolojileri yatırımı yaptı. Sabancı Üniversitesi’nin İstanbul Altunizade’deki Dijital Kampüs’ü eğitime başladı.

Böylece öğrencilerine ‘Hyflex’ adını verdiği teknolojisi sayesinde, birebir ya da sınıftaymış hissi yaratan bir dijital ortamla bulundukları yerden eğitim verebilecek. Kampüs, özellikle hem çalışan hem de yüksek lisans ya da kurumsal eğitimine devam eden iş dünyası profesyonellerini düşünerek tasarlandı.

Öğrenciler, derslere fiziksel olarak katılabileceği gibi yetişemediği durumlarda online’da canlı bağlanabilecek ya da daha sonra dersin video kaydını izleyebilecek. Öte yandan Sabancı Üniversitesi öğrencilerden topladığı genel durum verileriyle müfredatlarında iyileştirme yapacak.,

Kampüsün çalışmalarına 3 yıl önce yani pandemiden önce başladıklarını belirten Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, eğitim teknolojileri açısından dünyada az sayıda örneği bulunan bir altyapı yatırımına sahip olduğunu söyleyerek, “İş birliğimiz olan Columbia Üniversitesi gibi. Amerika’nın IVY Ligi’ne baktığınızda, bu tip bir dijital kampüs örnekleri de çok az görünüyor. Dolayısıyla bu kampüsümüzle böyle bir lige de girmiş oluyoruz” dedi.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ise “Bugün Tuzla ana kampüsümüzde bulunan 70’in üzerinde sınıf ve amfi, dijital teknolojilerin sağladığı tüm avantajları öğrencilerimize sunacak şekilde donatılmış bulunuyor. İçinde bulunduğumuz Altunizade Dijital Kampüs binası ile bu deneyimi bir adım daha ileriye taşıdık. Dijital Kampüs, bize aynı zamanda sanayi partnerlerimizle de birlikte çalışmak ve yeni uygulamalar geliştirmek için ideal bir ortam sağlayacak, üniversite-sanayi işbirliğini daha da güçlendirecek bir buluşma noktası olacak.”

“Dijital öğrenme çağı başladı”

Açılışta onur konuğu olan Amazon CTO’su Werner Vogels, dijital öğrenme çağının başladığını söyleyerek, “Dijital teknolojilerdeki gelişmeler öğrencilere geçmişte hiç olmadığı kadar çeşitli öğrenme fırsatları sunuyor. Yapay zekayı ödev ya da sınav okuma konusunda, takviye edici bir araç olarak düşündüğünüzde, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin daha verimli çalışarak yorgunluktan kurtulduğunu göreceksiniz. Ödevlerle ve derslerle ilgili olarak toplanan verileri kullanarak, öğrencilerin ne noktada akışı takip edebildiğini, nerelerde geride kaldığını analiz etmenin mümkün olabilecek.” EPFL Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pierre Dillenbourg da konuşmasında “Dijital bilgi kullanılarak, fiziksel objeler üzerine bir simülasyon kurgulanıyor. Artırılmış gerçeklik özellikle mimar ya da mühendislik eğitimlerinde daha çok kullanılır hale geldi.”

2 profesyonel kayıt stüdyosu var

Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs, 2020-2021 Güz Dönemi’nde faaliyetlerine başladı. Online ve hibrit alt yapısıyla hizmet verecek olan kampüste, yüksek teknik donanıma sahip 9 hibrit sınıf, 2 profesyonel kayıt stüdyosu, 2 grup çalışma odası, bilimsel showroom, konferans salonu ile dinlenme ve yemek salonları yer alıyor. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi – EDU’nun kurumsal ve açık eğitimleri ile Profesyonellere Yönelik Tezsiz Yüksek Lisans Programları’nın eğitimleri Altunizade Kampüsü’nde gerçekleştiriliyor.