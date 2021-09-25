Sabancı Vakfı, karşılıksız burs desteğini sürdürüyor

Burs programıyla 47 yıldır 50 bin burs ile başarılı üniversite öğrencilerinin eğitimlerini destekleyen Sabancı Vakfı, 2021-2022 eğitim yılında da lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak. Sabancı Vakfı, 2021-2022 yılı burs tutarlarını aylık 900 TL olarak açıkladı.

Sabancı Vakfı her yıl 1.500’e yakın öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden Sabancı Vakfı Bursları, her yıl ekim-haziran ayları arasında 9 ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor. Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmayıp, mezun bursiyerler dilerlerse gönül borçlarını ödemek için burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor.

47 yılda 50 bin burs veren Sabancı Vakfı’nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor:

● Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

● Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrenciye veriliyor.

● Engelli Öğrenciler Bursu: YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli beşer öğrenciye veriliyor.

● Sabancı Vakfı Vista Bursu: YKS’de Sabancı Vakfı tarafından belirlenen üniversitelerin Turizm İşletmeciliği bölümlerine yerleştirilen lisans öğrencilerine veriliyor.