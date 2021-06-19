Sanayinin gücü İTÜ Çekirdek’in yanında olacak

İTÜ ARI Teknokent ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) uzun yıllardır İTÜ Çekirdek’te sürdürdükleri işbirliğinin kapsamını genişletti. İşbirliği kapsamında İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı hayata geçiriliyor. Yerli sanayinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda değer kazanmasını amaçları arasında bulunduran program kapsamında, ‘Sürdürülebilirlik’ teması altında teknoloji geliştiren girişimleri İTÜ Çekirdek’te desteklenecek.

Programla girişimciler ile sanayicilerin sektördeki sorun ve çözümlere odaklanacağı toplantılar düzenlenmesi; İSO üyelerinin girişimciler tarafından geliştirilen inovatif çözümleri kullanması hedefleniyor.

İşbirliğiyle ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Sürdürülebilirlik Programı’nın Türk sanayisinde yeni bir dönem başlatacağına olan inancını vurguladı.

İSO’nun 2015 yılından bugüne kadar pek çok İTÜ Çekirdek girişimine destek olduğunu hatırlatan Dikbaş, “Programla daha çok girişimciye destek olmanın yanı sıra, sanayinin önde gelen kuruluşları ile girişimcileri ekosistemimiz içinde yoğun bir etkileşime geçirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede hem girişimler ürünlerinin ticarileşme süreçlerini hızlandıracak hem de sanayimizdeki sürdürülebilirlik kavramı desteklenmiş olacak. ‘Sürdürülebilir bir dünya’ için sanayi alanında teknoloji geliştiren tüm girişimleri İTÜ Çekirdek’te bu tematik programa davet ediyoruz” dedi.

GENÇ SANAYİCİ ADAYLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik konusundaki yeni vizyonumuzu ‘Sanayi şirketlerimizin, küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına destek olmak’ şeklinde belirledik. Genç girişimcilerimizin sürdürülebilirlik alanında yaptıkları teknoloji odaklı çalışmalara destek olacağız. Genç sanayici adayları sürdürülebilir üretim kavramını sahiplenerek Türkiye’nin küresel rekabet gücünün itici unsuru olmasını sağlayacak.”

Ar-Ge fonu ve laboratuvar altyapısını kullanma imkanı

İTÜ Çekirdek Sürdürülebilirlik Programı kapsamında sanayide sürdürülebilirlik odağında teknoloji geliştiren girişimler İTÜ Çekirdek’in ticarileştirmeye yönelik eğitim ve seminerlerine katılacak, pazarlamadan finansa, satıştan insan kaynağına kadar 400’den fazla alanında uzman mentorun yanı sıra İSO üyesi lider sanayicilerden mentorluk alacak ve prototiplerini geliştirmek için Ar-Ge fonu ve laboratuvar altyapısını kullanabilecek, potansiyel müşteri ve yatırımcılarla bir araya gelecek. İSO uzman ekiplerinin birebir katkısıyla; sanayiye yönelik açık inovasyon günleri, sanayici-yatırımcı buluşmaları, fabrika ziyaretleri ve girişimci-sanayici tanıştırmaları vesilesiyle sanayinin gücü Çekirdekli girişimcilerle buluşturulacak.