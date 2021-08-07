Siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç artıyor

Dünyanın birçok ülkesinde son yıllarda siber suçların artması, bu alandaki saldırılara karşı herkesi hazırlıklı olmaya yöneltiyor. Bu durum özellikle siber güvenlik açığına karşı donanımlı profesyonellere olan ihtiyacı her geçen gün daha da artırıyor. Siber güvenlik açığına karşı mücadele için sadece Avrupa ülkelerinde 2022 yılı itibarıyla 350 bin kişilik siber güvenlik uzmanına ihtiyaç duyulacağı hesaplanıyor.

Siber güvenlik alanındaki istihdam ihtiyacını göz önüne alan Sabancı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün düzenlediği profesyonellere yönelik Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ekim ayında başlayacak. Siber Güvenlik Programı Akademi Direktörü Erdinç Öztürk, dünyada yükselen uzmanlık alanı olarak değerlendirilen siber güvenlik alanında profesyonellere yönelik düzenlenen eğitim programlarına ilişkin şunları söyledi: “Pandemi sonrası ve gelecekte hayatın her alanı gibi iş hayatı ve süreçlerinin dijitalleştiği dünyanın yeni düzeninde kritik önemi son derece netleşen siber güvenlik alanında hızlı değişen bilgi ve teknolojiler çerçevesinde uzmanlaşmak, yeni dünya düzeninin gerektirdiği profesyonel donanımı kazanmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Siber saldırı ve suçların ciddiyetini giderek artırdığı günümüzde siber güvenlik, bilgisayar bilimleri, elektronik mühendisliği ve matematiğin kesişimindeki konumuyla önemli bir disiplin olarak ortaya çıkıyor. Diğer yandan bu konudaki gereksinimleri karşılayabilecek nitelikte araştırmacı, akademisyen ve uygulayıcı personelin eksikliği göze çarpıyor.”

3.5 milyonluk istihdam açığı

Uluslararası yayınlarda yer alan haberlere göre, siber suçların küresel maliyetinin saniyede 190 bin dolar, saatte 684.9 milyon dolar, günde 16.4 milyar dolar, ayda 500 milyar dolar, yılda 6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Siber suçların küresel maliyetinin 2025 yılında ise 10.5 trilyon doları bulması bekleniyor. Böyle bir ortamda, 2021 yılı itibarıyla siber güvenlik alanında küresel ölçekte 3.5 milyonluk istihdam açığı olacağı hesaplanıyor.