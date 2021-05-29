Sigortayı dijitalleştiren girişimci aranıyor!

İTÜ ARI Teknokent’in sektörün önde gelen sigorta şirketlerini ve en iyi start-up'ları bir araya getirerek sigorta sektörünü açık inovasyonla geliştirip, büyütmek için yaptığı İTÜ Çekirdek InsurTech Programı bu yıl da devam ediyor. İTÜ Çekirdek InsurTech Programı, yeni nesil sigortacılığın öncüsü olma stratejisiyle, küresel girişimcilik ve yenilikçi teknoloji ekosisteminde giderek daha çok önem kazanan sigorta teknolojileri alanının gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu amaçla, her biri alanında önde gelen sigorta firmaları olan Agito, AKSigorta, Aviva- SA, Axa Sigorta, Eureko Sigorta ve HDI Sigorta ile işbirliği devam ediyor. Girişimin; başta yapay zeka, makine öğrenimi, nesnelerin interneti, blockchain, telematik, robotik, sanal/artırılmış gerçeklik, giyilebilir teknoloji, drone gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak sigorta sektöründe çığır açacak yenilikleri beraberinde getiriyorsa hemen İTÜ Çekirdek InsurTech Programı’na başvurabilirsiniz.

Sigorta teknolojileri alanında çalışmalarını yürüten girişimleri geliştirmek, bu alanda sektörel bir ekosistem oluşturmak, girişimlerin ticarileşmesi ve global başarı hikayeleri oluşturmalarını sağlamak adına hayata geçirilen programa tüm Türkiye’den başvuru yapılabiliyor. InsurTech Programı’na katılan girişimciler eğitim, mentorluk, demo day, sektörel buluşma gibi sunulan pek çok desteğin yanı sıra Big Bang Start-up Challenge’da geçen yıl 54 milyon TL’lik ödül, nakit ve yatırım kaynağından da yararlanmıştı. Bu yıl programa katılan girişimciler de İTÜ ARI Teknokent ekosistemi desteklerinden ve kaynaklarından pay alabilecek.

Programla ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Sigorta sektörünün önde gelen şirketleri ile birlikte yürüttüğümüz İTÜ Çekirdek InsurTech Programı, bu alanda Türkiye’nin özgün, teknolojik değeri yüksek ve küresel ölçekte ses getirecek değerli girişimcilerine ev sahipliği yapıyor. İTÜ Çekirdek’in önemli dikey programlarından olan InsurTech Programı, sigorta sektöründe dijital dönüşümle ortaya çıkan yeni girişimcileriyle öncü olmaya devam edecek” dedi.

InsurTech Programı’ndan destek alan girişimciler ne dedi?

● Öneriver Kurucu Ortağı Burak Aslanpay: İnsurTech bize ürünümüzü hedef kitlemize anlatabilmemiz için çok güzel bir ortam sağladı. Aynı zamanda ürünümüzün tutarlılığını test edebildik, sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını anlayabildik. Bu beklenti ve ihtiyaçları ürünümüze yansıtmak için de büyük bir imkân oluştu.

● Onsure Kurucu Ortağı Selçuk İnce: Ürünümüzün nasıl konumlandırılması gerektiğini analiz ettik. Sigorta sektörünün nabzını İTÜ Çekirdek InsurTech programıyla ölçebildik. Bu sayede zamandan tasarruf etmiş olduk ve yanılma payımız azaldı.

● Blocco Kurucusu Ömer Göksoy: InsurTech programı kapsamında montörlerle yaptığımız görüşmeler sayesinde kurumların içerisindeki trafik bilgileri, anlık ziyaretçi sayıları ve işletmelerin sahip olduğu veri havuzu gibi bazı metriklere ulaşabildik. Bu metrikler sayesinde projenin içerisinde yapmamız gereken güncelleme ve düzenlemeleri kolayca yapabildik.

● BugBounter Kurucu Ortağı Arif Gürdenli: InsurTech programı sayesinde ürünümüzün sigorta şirketlerinin ürünleriyle birlikte satılabileceğini ve bu şekilde çok daha geniş bir pazara erişebileceğimizi fark ettik.

● Seatech İş Geliştirme Sorumlusu Servet Gerçek: lnsurTech programıyla sektördeki uzmanlardan tarafsızca feedbackler alıp, ürünümüzü daha iyi bir noktaya getirdik.

● Lumnion CEO’su Cenk Tabakoğlu: InsurTech programı sayesinde yatırımcılarla tanışma fırsatı elde ettik ve yine ilk yurtdışı müşterimizi InsurTech programı sayesinde bulduk.

Yapay zeka ile göz muayenesinden oto hasar süreçlerinin dijitalleştirilmesine....

● InsurTech programı kapsamında destek alan ve başarılı olan girişimlerden bazıları;

● Lumnion: DIA Community tarafından 2021’de izlenmesi gereken 100 sigorta teknolojisi şirketi arasında gösterilen Lumnion, Sabancı Ventures ve StartersHub’tan 4.6 milyon TL tutarında yatırım aldı. Aldığı yatırımla yurtdışı operasyonlarını büyütmeye odaklanan Lumnion, tüm Avrupa pazarında etkin konuma gelmeyi hedefl iyor. Lumnion ayrıca Almanya’daki InsurTech Hub Münih NXT Enterprise Hızlandırma Programı’na kabul edildi.

● Syntonym: Kameralardan gelen görsel verileri GDPR-KVK uyumlu bir şekilde veriye metrik kaybı yaşatmadan anonimize eden yapay zeka platformu Syntonym, verileri anonim hale getirerek hem geleceğin teknolojisi için verinin kullanımına olanak sağlıyor hem de verinin mahremiyeti endişelerini ortadan kaldırıyor.

● Missafir: Kısa ve orta dönem kiralama yapan ev sahiplerine profesyonel hizmet sunan Missafir, bu yıl 10 kat büyüme gösterdi. Şu anda 8 ayrı şehirde hizmet veriyor.

● Adlema: Veri yönetimi ve üretim analizi yazılımıyla birlikte endüstrinin en geniş sızıntı tespit cihazı portföyünü sunan Adlema, Tofaş ile işbirliği yaptı. Yeni ürünü için Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor.

● Archmir: Kaza hasar süreçlerini yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle uçtan uca dijitalleştiren çözümler sunan Archmir, yatırım turuna ve özel sektör ile işbirliği görüşmelerine devam ediyor.

● Eyecheckup: Görme kaybını engelleme amaçlı yapay zeka destekli göz muayene sistemi sunan EyeCheckup, beş göz hastalığı için teşhis koyarken bu sayıyı 20'ye çıkartmayı hedefliyor.

● Bugbounter: Kurumların siber güvenlik açıklarının keşfedilme, doğrulanma ve raporlanma ihtiyacını kendine üye bağımsız güvenlik araştırmacıları ile sağlayan blokzincir tabanlı platform Bugbounter, sistemine kayıtlı 650 araştırmacı ile hizmet veriyor.