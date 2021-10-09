TED Üniversitesi, TÜBİTAK 1001 programında rekora koşuyor
TÜBİTAK 1001’e sunulan 8 projesinden 5’i fonlanan TED Üniversitesi, yüzde 50’nin üzerindeki kabul oranıyla rekora koşuyor.
TED Üniversitesi akademisyenlerinin TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın son çağrısına sundukları projelerin kabul oranı yüzde 50’yi geçti. Türkiye’nin “ana-akım araştırma programı” olan TÜBİTAK 1001’de; projeler ortalama yüzde 15’lik kabul oranı ile fonlanıyor. Sunduğu 8 projeden 5’i fonlanan TED Üniversitesi, yüzde 50’nin üzerindeki kabul oranıyla rekora koşuyor.
Geleceğin araştırma çıktılarına yön veren TÜBİTAK 1001, bilimsel çıktının akademik, toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmesinde büyük rol oynuyor. TÜBİTAK 1001 programının yarattığı etki, ülkemizin araştırma ve inovasyon yetkinliğinin uluslararası zeminde görünür olmasına önemli katkı sağlıyor.
TED Üniversitesi Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Dr. Sanem Yalçıntaş, sağlanan yüksek kabul oranında TED Üniversitesi akademisyenlerinin ulusal ve küresel sorunlara sunduğu yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımların etkili olduğuna dikkat çekti.
“TED olarak ülkemizin araştırma ve inovasyon performansını yükseltecek projelerle sisteme katkıda bulunmaktan son derece mutluyuz” diyen Dr. Yalçıntaş, bu süreçte TÜBİTAK desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Fonlanan Projeler
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aykut Yıldız, Sosyal Medyadaki Fikir Dinamiğinin Diferansiyel Oyun Olarak Modellenmesi Ve Ağdaki Trollerin Otomatik Tespiti
- Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kutluk Bilge Arıkan, El için Robotik Ayna Terapi Sisteminin Motor Öğrenme Temelli Geliştirilmesi
- Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Bayram, Tsunami Tehdidine Karşı İstanbul İli Marmara Denizi Kıyıları Tahliye Planlaması ve Yönetimi
- İnşaat Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Özkan Kale, Türkiye için Deprem Tehlike Analizlerindeki Yer Hareketi Epistemik Belirsizliğinin Omurga Model Yaklaşımıyla Bölgesel Olarak Tanımlanması ve Oluşturacağı Yaygın Etkilerin Araştırılması
- Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili, Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kezban Çelik Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) Depremler Karşısında Sosyal Kırılganlık Analizi ve Sosyal Kırılganlık Ölçeği Geliştirilmesi Projesi