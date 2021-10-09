TED Üniversitesi, TÜBİTAK 1001 programında rekora koşuyor

TED Üniversitesi akademisyenlerinin TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın son çağrısına sundukları projelerin kabul oranı yüzde 50’yi geçti. Türkiye’nin “ana-akım araştırma programı” olan TÜBİTAK 1001’de; projeler ortalama yüzde 15’lik kabul oranı ile fonlanıyor. Sunduğu 8 projeden 5’i fonlanan TED Üniversitesi, yüzde 50’nin üzerindeki kabul oranıyla rekora koşuyor.

Geleceğin araştırma çıktılarına yön veren TÜBİTAK 1001, bilimsel çıktının akademik, toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmesinde büyük rol oynuyor. TÜBİTAK 1001 programının yarattığı etki, ülkemizin araştırma ve inovasyon yetkinliğinin uluslararası zeminde görünür olmasına önemli katkı sağlıyor.

TED Üniversitesi Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Dr. Sanem Yalçıntaş, sağlanan yüksek kabul oranında TED Üniversitesi akademisyenlerinin ulusal ve küresel sorunlara sunduğu yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımların etkili olduğuna dikkat çekti.

“TED olarak ülkemizin araştırma ve inovasyon performansını yükseltecek projelerle sisteme katkıda bulunmaktan son derece mutluyuz” diyen Dr. Yalçıntaş, bu süreçte TÜBİTAK desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Fonlanan Projeler