Teknofest’te en çok proje Hasan Kalyoncu’dan

TEKNOFEST 2021’e 235 proje ile katıla Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), vakıf üniversiteleri arasında en çok proje başvurusu yapan üniversite oldu. HKÜ, festival kapsamındaki yarışmalarda, ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’ de dâhil olmak üzere 6 farklı kategoride finale kaldı.

Önceki yıl Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına 43 proje ile katılan HKÜ, güçlendirdiği takımlarıyla performansını da yükselterek başvuru sayısını 5,5 kat artırmayı başardı.

HKÜ, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına öğrencilerinin yaptığı 1400’ün üzerinde başvuruyla da ayrı bir rekor kırdı. TEKNOFEST alanında kurulan stantlarda, üniversitenin finale kalan cihazları ve uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin geliştirdiği eğitim simülatörü, köprülü vinç simülatörü, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik temelli sanal terapi, termal kameralı drone, sanal gerçeklik temelli turizm projesi vb. gibi diğer çözüm ve uygulamalar da sergilendi.