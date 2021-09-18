Teknopark İstanbul, yeşil dönüşüm fikri olan girişimcileri bekliyor

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation, “TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı” kapsamında yürüttüğü BİGGCube Incubation Programı çerçevesinde açılan BİGG Yeşil Büyüme isimli yeni çağrısıyla yeşil dönüşüm fikri olan girişimcilere odaklanıyor.

Programa üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ve mezunlar 1 Kasım’a kadar başvurabiliyor. 200 bin TL’lik hibenin verileceği programdan; daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış ve ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında bulunmamış girişimciler yararlanabilecek.

Programa www.cubeincubation. com/basvur bağlantısı üzerinden başvuru yapılabiliyor. Teknopark İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek olan proje ile yeşil ekonomiye dönüşüm dahilinde iş fikri olan girişimcilere; mentorluk, işbirliği ağlarından faydalandırma, iş planı hazırlama, vb. destekler verilmesi hedefl eniyor. İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik, Temiz ve Döngüsel Ekonomi, Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji, Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım ile Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım konuları kapsamında; yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülebilecek iş fikirlerine çağrı yapılıyor.

BİGG Yeşil Büyüme programı kapsamında girişimciler; açık ve kapalı ofisler ve toplantı alanları, seminer ve etkinlik alanları, kütüphane, ıslak/kuru laboratuvarlar, temiz odalar, montaj atölyesi ve sunucu odasından yararlanabilecekleri gibi Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (connectto) aracılığıyla da patent desteği alabilecek.