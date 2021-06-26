Topluma yarar sağlayacak bireyler yetiştiriyor

Didem ERYAR ÜNLÜ

Anadolu’nun her köşesinden geleceğe heyecan ve umutla bakan fakat maddi imkânsızlıklar sebebiyle donanımlı eğitim olanaklarıyla buluşamayan başarılı öğrencilere Koç Üniversitesi’nin sunduğu imkânlardan burslu olarak faydalanma olanağı sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı, 10. yılında hayallerini yakalamak isteyen yeni bursiyerlerini arıyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na yapılan başvurular, adayların üniversite giriş sınavında elde ettikleri başarının yanı sıra katıldıkları sosyal faaliyetler, öğretmenlerinden aldıkları referanslar, yazdıkları kompozisyonlar, ailelerinin maddi gelir düzeyi ve bulundukları bölgenin sosyo-ekonomik durumuna göre değerlendiriliyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurular, 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın amaçlarını, hikayesini, yaratmak istediği faydayı Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Direktörü Zeynep Başak Çivi’den dinledim:

GENÇLERİ HAYAL ETTİKLERİ FIRSATLARLA BULUŞTURUYOR

“Nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği misyonuyla 2011 yılında hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri Programı, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite adaylarını Koç Üniversitesi çatısı altında hayal ettikleri eğitim imkânları ile buluşturmayı amaçlıyor. Program, ülkemizin gelişmekte olan bölgelerinde geleceğe heyecan ve umutla bakan fakat maddi imkânsızlıklar sebebiyle donanımlı eğitim olanaklarıyla buluşamayan başarılı öğrencilere, Koç Üniversitesi’nin sunduğu imkânlardan faydalanma fırsatı sağlıyor. Onları hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’yla dünyanın lider üniversitelerinde olduğu gibi ülke genelindeki başarılı öğrenciler, üstün eğitim imkânlarıyla buluşarak, topluma yarar sağlayacak bireyler olarak yetişiyor.”

ÜSTÜN BAŞARILI ADAYLARIN ÇOĞUNLUĞUNU İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER OLUŞTURUYOR

“Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımızda başarılı ve imkan sahibi öğrencilerin üniversite adaylarının büyük çoğunluğunu oluşturduğunu görüyoruz. Bu nedenle burs olanakları doğrudan ihtiyaç sahibi öğrencilere yöneltilebiliyor. Bu sayede dünyanın lider yükseköğrenim kurumları, sosyo-ekonomik eşitsizliklere rağmen en başarılı öğrencileri bünyelerine alabiliyor ve sağladıkları imkânlarla üstün vasıflara sahip dünya vatandaşları mezun edebiliyorlar. Böylece ülkenin en parlak gençleri en iyi şekilde eğitim alma imkânına sahip olabiliyor ve üniversiteler bünyelerine dâhil ettikleri başarılı öğrenciler ile bilime giderek daha çok katkı sağlayabiliyorlar. Ülkemizde ise üstün başarılı adayların oldukça önemli bir çoğunluğunu ihtiyaç sahibi öğrencilerin oluşturduğunu gözlemliyoruz. Ancak sosyo-ekonomik düzeyde mücadele veren başarılı üniversite adaylarının büyük bir kısmı maalesef hedefledikleri eğitim kurumlarına yerleşemiyor. Sınava dayalı burs dağıtım ve yerleştirme sistemi dezavantajlı koşullarda orta öğretimini tamamlayan öğrenciler için fırsat eşitsizliği yaratıyor, donanımlı üniversitelerin burslu programlarına yerleşemeyen ihtiyaç sahibi, başarılı öğrencileri hayallerinden uzaklaştırıyor. Dolayısıyla, ülkemizin en parlak öğrencilerini en donanımlı yükseköğrenim kurumlarında sunulan eğitim olanakları ile buluşturmak çoğu zaman mümkün olamıyor. Bu durum, eğitimde mükemmelliği hedefleyen kurumların topluma ve bilime yaptıkları katkıları törpülerken, ülke potansiyelimizin en üst seviyede kazanımlara dönüşmesini engelliyor.”

2020’de 6000’i aşkın başvuru alındı

“Anadolu Bursiyerleri Programı ilk yılında 6 bağışçı kurumun desteğiyle Anadolu’nun çeşitli illerinden başarılı ve ihtiyaç sahibi 14 öğrenciye Koç Üniversitesi’nde tam burslu eğitim görme imkânı sundu. 2021 yılı itibariyle programa katılan yen bağışçıların ve desteklerin sürdüren mevcut bağışçıların katkılarıyla bursiyer sayısı 782’ye ulaştı. 2020- 2021 eğitim yılı itibariyle 300’ü aşkın kurumsal bağışçı ve bin 500’e yakın mezun programa destek veriyor. 2020 yılında Anadolu Bursiyerleri Programı’na ülkemizin her köşesinden 6000’i aşkın başvuru alındı. Başvuru sayısının yüksek seviyelerde seyretmesi ve aday profilinin coğrafi dağılımı, ülkemiz genelinde eğitimde fırsat eşitliğine ne denli ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.”

Bursiyerler Türkiye’nin 81 ilini temsil ediyor

Anadolu Bursiyerler Programı’na yapılan başvurular hem akademik başarıyı hem de maddi ihtiyacı temel alarak değerlendiriliyor. Öğrencilerin lisans yerleştirme sınavında gösterdiği başarının yanı sıra ortaöğretim başarısı, sosyal faaliyetler, gelecek için hedefler, başvuru formunda yazdıkları kompozisyon, öğretmenlerinin referans mektupları, geldikleri aile düzen, yaşam koşulları ve içinde bulundukları sosyoekonomik koşullar detaylı olarak incelenmekte, ön elemeyi geçen adaylarla mülakatlar yapılıyor. Bugüne kadar Programa dâhil olan bursiyerler, Türkiye’nin 81 ilini temsil ediyor, ülkemizin kültürel mozaiğini kampüs ortamına taşıyorlar. Bu çeşitlilik öğrenciler arasında sosyal ve kültürel etkileşim artırırken, bursiyerlere çok yönlü bakış açısı kazandırıyor. Anadolu Bursiyerler Programı dâhilinde bursiyer olmaya hak kazanan öğrenciler, öğretim ücretinin tamamından muaf olarak, yurtlarda ücretsiz konaklamaya, öğretim süresince ders kitabı giderlerinin karşılanmasına ve aylık cep harçlığı edinmeye hak kazanıyorlar. Program kapsamında verilen burslar karşılıksız ve normal eğitim süresince devam ediyor.”