Topraksız tarımda üniversite-belediye işbirliği

Dünyada iklim krizinde gelinen son nokta, yaşanan doğal afetler nedeniyle alarm vermeye başladı. Böylesi kritik bir dönemde kaynaklarımızın doğru kullanımı, verimlilik ve tasarruf gibi kavramların yanı sıra toprağa yapılacak her yatırım çok büyük bir önem taşıyor. Bilgi ve yetkinlik kazandırma odaklı eğitim modeliyle öğrencilerinin geleceğine ilişkin yol haritası çizen Beykoz Üniversitesi, Beykoz Belediyesi işbirliğinde topraksız tarıma yönelik başlattığı girişimle alanında çok önemli bir yaklaşım sunuyor.

Kurulduğu 2016 yılından bu yana nitelikli büyümesini sürdüren Beykoz Üniversitesi, öğrenci kulüpleriyle öğrencilerinin farklı alan ve disiplinlerde tecrübe kazanmalarına olanak sağlıyor. Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Kulübü öğrencileri tarafından yürütülen topraksız tarım faaliyetleri, Beykoz Belediyesi işbirliğinde Topraksız Tarım Ar-Ge Uygulamaları Serası’na dönüştü. Sera, akuaponik sistemi, hidroponik yatay sistemi, yatay katlı yeşillik grubu ve katlı çilek cocopeat sistemi gibi 4 yeni topraksız tarım teknolojisini bir araya getiren yönüyle Türkiye’de bir ilk olarak gösteriliyor.

450 metrekarelik alanda üretim yapılacak

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Üniversitesi işbirliğinde, Beykoz Hobi Bahçesi’nde 450 metrekarelik bir alanda kurulan Topraksız Tarım Ar-Ge Uygulamaları Serası’nın ilk fideleri dikildi. Hızlı bir üretim sürecinin başlatılacağı serada, öğrencilerin emekleriyle ilk etapta üretilecek marul, salatalık ve çilek gibi bitkiler, modern tarımın yeni nesillere ve günümüz çiftçilerine tanıtılmasına önemli bir katkı sağlayacak. Serada elde edilen ürünler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Öğrenciler için bilgi ve uygulama havuzu

Topraksız Tarım Ar-Ge Uygulamaları Serası, öğrenciler için bir bilgi ve uygulama havuzu vazifesi görecek. Projenin mimarları ve gönüllü elçileri olan öğrenciler, üretim sırasında tarımda teknoloji kullanımının üretime olan katkısı, zaman ve doğal kaynak tasarrufu gibi konularda elde edecekleri bilgilerle topraksız tarıma ilişkin her türlü teorik bilgi ve donanıma sahip olabilecekler. Öğrenciler edindikleri tecrübelerini, tarımla uğraşan kesime ve bu alana ilgi duyan öğrencilere yönelik düzenlenecek workshoplar aracılığıyla katılımcılara aktarma imkanına erişecekler.

Marul, biber yetiştirerek başladılar

Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Kulübü’nde bir araya gelen öğrenciler, 2019’da Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından üniversiteye kazandırılan topraksız tarım dikey sistemleri ile topraksız tarımla tanıştı. Bu sistemde marul, biber, domates, nane gibi ürünleri yetiştiren öğrencilerin topraksız tarıma olan ilgisi giderek artış gösterdi. Bu ilgi, 2021 yılına gelindiğinde Beykoz Belediyesi işbirliğinde Beykoz Hobi Bahçesi’nde kurulan Topraksız Tarım AR-GE Uygulamaları Serası ile farklı bir boyut kazandı.