Türkiye’nin en modern "İnşaat Laboratuvarı Binası"

Boğaziçi Üniversitesi’nde “İnşaat Laboratuvarı Binası”nın temeli atıldı. Toplamda 4 bin 700 metrekarelik alana yayılan ve iki bloktan oluşan yapıda, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün Yapı, Zemin ve Malzeme laboratuvarlarıyla ofis ve depolar yer alacak. Yapının 2021’in sonunda tamamlanması planlanıyor.

İki bloktan oluşan yapının ofis bloğu 694, yapı laboratuvarı bloğuysa 702 metrekare inşaat oturumuna sahip. Ofis bloğu bir bodrum kat, zemin kat ve 3 diğer kattan oluşuyor. Yapı laboratuvarı bloğu ise bir bodrum kat ve 13.50 metre yüksekliğinde bir zemin kattan oluşuyor. Yapı laboratuvarı bloğunda bulunan “19 x 14,5 x 13,5” metre ölçülerine sahip “strong-wall” ve “strong-floor” test alanı bu ölçülere sahip Türkiye’deki ilk laboratuvar olmasıyla dikkat çekiyor.

Dış cephesinde çevreye duyarlı bir dış cephe kaplama malzemesi ve giydirme cephe sistemleri ile alüminyum doğramalar kullanılacak.

Ofis bloğu bodrum katında fonksiyona yönelik depo ve teknik hacimler, zemin katta ve birinci katta ise malzeme ve zemin bölümlerine ait çeşitli laboratuvarlar ve teknisyen odaları bulunuyor. Yapının ikinci ve üçüncü katlarında ise 27 ofis, bir derslik, bir toplantı odası ve bir de oturma alanı bulunuyor. Yapı Laboratuvarı Binası alüminyum kenet sistem çatı kaplama ve çelik çatı strüktürüne sahip ve ofis bloğu ise teras çatı olarak inşa edilecek. İnşaatın 2021 sonunda tamamlanması planlanıyor.