Türkiye'nin ilk 5G mobil e-spor turnuvası

Selenay YAĞCI

Pandemiyle birlikte online oyunlar sosyal hayatın gözdesi haline geldi. Oyun oynama sürelerinin yüzde 30 artarken, Türkiye oyun oynama sürelerinde ilk 5’te yer alıyor. Dünyada oyun pazarının büyüklüğü 175 milyar dolar olurken Türkiye 880 milyon dolar gelir ile MENA bölgesinin lideri konumunda. Dünyada e-spor pazarının büyüklüğü 1.8 milyar dolar olurken, önümüzdeki 3 yılda e-spor ekonomisinin 1.61 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği e-spor, dünyada futboldan sonra en çok taraftarı olan sporlardan biri. Offline etkinlikler yerini online turnuvalara devrederken sayısız turnuva oyuncular ve aynı zamanda markalar için yeni bir dünya yarattı.

Vodafone FreeZone altında, Riot Games ile yeni bir iş birliğine imza attı. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğu kapsamında 4 yıldır başarıyla sürdürdüğü iş birliğinin kapsamını genişletti. Vodafone, geçen yıl piyasaya sürülen ‘League of Legends: Wild Rift’ mobil oyununu FreeZone Gaming portföyüne ekledi. Vodafone FreeZone ve Riot Games, 30 Haziran’da Türkiye’nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası’nı da düzenleyecek. “Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası” adıyla düzenlenecek etkinlik, 5G üzerinden canlı yayınlanacak.

TURNUVA BİN 200 BAŞVURU ALDI

Turnuva toplam bin 200 başvuru aldı. Turnuvada 4 takım halinde 20 kişi yarışacak ve takım kaptanlarının gaming influencer’ları “Zeonn” (Necati Akçay), “Immortoru” (Furkan Tekeş), Tolgahan “Oyunbros” Türkben ve “Miafitz”den (Gözde Demiral) oluşacak. Geriye kalan 16 oyuncu sosyal medyada özel bir kurguyla seçilen gönüllüleri kapsayacak. Turnuvaya takım kaptanları ve shoutcaster’lar Riot Games E-spor Sahnesi’nden, 16 gönüllü ise pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinden katılacak. E-spor Sahnesi’ndeki takım kaptanları oyuna 5G altyapısıyla bağlanacak ve 5G uyumlu cihazlarla oyunu oynayacak. Turnuva, Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve takım kaptanlarının Twitch hesaplarından izlenebilecek.

GAMING’LE 3 YILDA 1 MİLYON KULLANICIYI GEÇTİ

Oyun ve e-spordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FreeZone markasıyla 5 yıl önce adım attıkları e-spor pazarına 31 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirterek, önümüzdeki 5 yılda bu yatırımı iki katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gaming portföyüyle 2018’den bugüne 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştıklarını söyleyen Şahin, “Hem Gamer ek paketlerimiz, hem de FreeZone Gaming portföyümüz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Gaming uygulamaları için verdiğimiz sınırsız GB’ların yanı sıra FreeZone’a gelen müşterilere birçok oyun platformunda geçerli bedava oyun için para veriyoruz” dedi.

1,5 MİLYON TL DEĞERİNDE DESTEK

Meltem Bakiler Şahin, 2018’den bu yana 1,5 milyon TL değerinde destek verdiklerini belirterek, “Wild Rift oyunu sadece Vodafone FreeZone paketlerinde internetinden yemeden oynanabiliyor. Sunduğumuz Garantili Bit Hızı özelliğiyle, şebekemizde önceliklendirilen FreeZone’lular bu oyunu oynarken en düşük ping garantisine sahip oluyor. Kişiselleştirilmiş şebeke yapısıyla oyunculara maksimum hız ve minimum gecikme süreleri sağlamayı hedefl eyen Vodafone, oyuncuların “Wild Rift” platformundaki gecikme süresinde normal Vodafone kullanıcılarına göre 10 ms’ye varan iyileşmeler sağlarken, 60 ms’den yüksek gecikme yaşanma ihtimalini de yarı yarıya azaltacak” diye konuştu.

KADINLAR MOBİL OYNUYOR

Riot Games olarak, uzun yıllardır dijital oyun ekosisteminin bayrak taşıyıcılığını üstlendiklerini kaydeden Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, pandemi ile birlikte oyun oynama sürelerinin arttığını ifade etti. Oyuncuların League of Legends mobil versiyonun uzun zamandır talep ettiğini ifade eden İyikul, mobil oyunlarda kadın oyuncu sayısının arttığını ve ‘Wild Rift’ ile yeni hedef kitlesine ulaşacaklarını söyledi.

League of Legends’ın mobil versiyonu

Android, İOS ve belirtilmemiş konsollar için Rot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan “League of Legends: Wild Rift”, çok oyunculu bir online savaş arenası video oyunu olarak geçen yıl piyasaya sürüldü. “League of Legends”ın mobil versiyonu olan Wild Rift, 2021 Apple Tasarım Ödülü’nü de kazandı.

RAKAMLARLA TÜRKİYE OYUN SEKTÖRÜ

36 milyon

TÜRKİYE’DEKİ OYUNCU SAYISI

% 79

TÜRKİYE’DE MOBİL OYUN OYNAYAN YETİŞKİN ORANI

35 milyon

MOBİL OYUNCU SAYISI

22 milyon

BİLGİSAYAR OYUNCUSU SAYISI

17 milyon

KONSOL OYUNCUSU SAYISI

% 55

ERKEK OYUNCU ORANI

% 45

KADIN OYUNCU ORANI