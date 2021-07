Vagustim’den Harvard’a ihracat

Takip Et

İTÜ ARI Teknokent firmalarından Vagustim, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ihracat yaptı. Vagustim’in biyoelektronik tıp alanında geliştirdiği dijital sağlık teknolojisi, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki klinik çalışmalarda doktorlar ve araştırmacılar tarafından kullanılacak.

Dünyadaki ilk ve tek mobil uygulama kontrollü, stimülasyon parametreleri ayarlanabilen, kişiselleştirilmiş vagus sinir uyarımı cihazını geliştiren Vagustim’in ürünü, hayati organlarımızı ve sistemlerimizi kontrol eden otonom sinir sisteminin dengesinin bozulması sonucu oluşan disfonksiyon kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılmaya aday bir teknoloji.

Cihazın öncelikli hedef endikasyonları arasında migren ve fibromyalji gibi kronik ağrılar, sportif toparlanma ve bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu ile oluşan hiperinfl amatuar durumlar ve oto-immün hastalıklar yer alıyor.

VAGUS SİNİRİNİ UYARARAK TEDAVİ EDİYOR

Tıp doktoru Ali Veysel Özden ve mühendis Ali Can Erk tarafından kurulan girişim, FDA onaylı bir nöromodülasyon yöntemi olan vagus sinir uyarım alanında faaliyet gösteriyor. Geliştirilen teknoloji her iki kulaktaki vagus sinirini deri üzerinden düşük şiddette elektriksel olarak uyarıyor. Böylece otonom sinir sisteminin bir dalı olan parasempatik sinir sistemi aktivasyonu artırılıyor. Bunun sonucunda da otonom sinir sistemi regüle edilebiliyor.

Cihazın IoT tabanlı olması, kullanıcı ve kullanım ile ilgili bilgileri toplamaya imkan veriyor. Böylece uyarım parametreleri kişiye özel ayarlanabiliyor. Bu da cihazı rakiplerinden ayıran en büyük fark olarak ortaya çıkıyor.

Vagustim’in geliştirdiği cihazı kullananlar arasında Yale Üniversitesi’nden Türkiye’ye misafir araştırmacı olarak gelen Dr. Maria Veldhuizen de bulunuyor. Dr. Veldhuizen, “Rescue Food Reward in Obesity with Neuro-modulation of Gut-brain Signals” projesinde Vagustim’in geliştirdiği cihazları kullanacak.

Gelecek vaat eden 5 girişimden biri seçildi

Eczacıbaşı Momentum, Emre Çorak, Hasan Kapar ve Erman Turan’dan yatırım alan Vagustim, 2020’de TÜBİTAK’ın en prestijli destek programlarından biri olan 1511’den yaklaşık 1 milyon TL’lik hibe almaya hak kazandı. Vagustim dünya genelinde analiz edilen 188 Neurotechnology girişim arasında en fazla gelecek vadeden 5 girişimden biri olarak gösterildi. 2021 sonunda yeni bir yatırım turunu tamamlamaya hazırlanan girişim, belgelendirme, seri üretim ve pazarlama konularında daha hızlı yol alarak büyümeyi planlıyor.