Yalova Üniversitesi ve Huawei eğitim programında yeni dönem

Huawei, Türkiye’de bilgi teknolojileri alanındaki eğitim faaliyetlerini Yalova Üniversitesi işbirliği ile genişletiyor. Geçen yıl başlayan işbirliği çerçevesinde, Huawei Mobil Servisleri (HMS) eğitimi bu yıl da devam ediyor. Planlanan 14 haftalık pilot program, 2021 bahar dönemiyle birlikte yeniden başladı. Toplamda 82 öğrencinin faydalandığı program, Android işletim sistemi temel eğitimleriyle başlayarak, HMS Core ile HMS Core üzerinde çalışan kit ve servislerin işlenmesiyle devam ediyor. Örnek projelerle de desteklenen programla öğrencilerin araştırma yetileri gelişirken, bilişim sektörüne profesyonel anlamda da hazır hale gelmeleri hedefleniyor.

Sürdürülebilir bir eğitim programı için imzalar atıldı

Yalova Üniversitesi’nde, eğitim programının yeni dönemi için gerçekleştirilen imza törenine, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai ve şirketin HMS ekibinden uzmanlar katıldı. Gelecekte daha fazla öğrenciye fayda sağlamayı hedefleyen program kapsamında, üniversiteye Huawei ekipmanlarının bulunduğu bir laboratuvar kurulması da planlanıyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde 10 yıldan uzun bir süredir çok sayıda bilişim uzmanı yetiştirdik. Kuruluşumuzdan bu yana 2.000'den fazla mühendis ve araştırmacı, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ailesinin bir parçası oldu. Bazıları Türk şirketlerinde teknoloji geliştirmeye devam ediyor. Yalova Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz Huawei Mobil Servisleri özelindeki bu eğitim programının sürdürülebilirliği büyük önem taşıyor. Üniversite yönetimine ve katılımcı öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi. Yalova Üniversitesi Mobil Programlama Ders Koordinatörü Dr. Yunus Özen de “Huawei ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin başlangıcından itibaren mobil programlama konusunda şirketten önemli bir destek görüyoruz" dedi.

Yapay zeka, network algoritmaları...

Özen, “Teknoloji üreten bir şirketle çalıştığımız ve deneyimli mühendislerini derslerimizde gördüğümüz için mutluyuz. Kod platformları üzerine, yapay zeka, makine öğrenmesi ve network algoritmaları gibi birçok konuda neler yapabileceğimizi de ayrıca değerlendiriyoruz. İşbirliğimizin daha da derinleşeceğine ve birlikte verimli çalışmalara imza atabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.