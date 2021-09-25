Yapay Zekâ Girişimleri için başvurular başladı

Ataköy Rotary Kulübü tarafından bu yıl ikincisi organize edilen yarışma, Uluslararası Rotary’nin 7 odak konusunda pilot uygulaması geliştirilmiş ve ticarileşmemiş yapay zekâ projelerini desteklemeyi hedefliyor.

Yarışma sonucunda dereceye giren girişimler sırasıyla 15 bin TL, 10 bin TL ve 5 bin TL para ödülüne hak kazanırken, projeleriyle paya dayalı kitle fonlama platformu fonbulucu Invest’te yatırım turuna çıkma şansına sahip oluyor.

Böylelikle girişimlerin yatırımcılarla buluşturulması, kitle fonlama süreçleri hakkında deneyimlerinin olması, projelerin daha büyük kitlelere ulaştırılması ve yatırım turlarının tamamlanması ile fonbulucu güvencesi altında ticarileşme süreçlerinin başlatılması planlanıyor. Son başvuru tarihi 30 Eylül olan yarışmaya invest.fonbulucu.com üzerinden katılım sağlanabiliyor.

Yarışma ile Uluslararası Rotary’nin 7 odak noktası olan “Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü”, "Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi", “Temiz Su ve Hijyen”, “Anne ve Çocuk Sağlığı”, "Temel Eğitim ve Okuryazarlık", “Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma” ve “Çevre” konularına yapay zekâ kullanarak yenilikçi ve teknolojik çözümler getiren projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Örsçelik Balkan Yapay Zekâ Yarışması ayrıca kurulacak ekosistem ile ulusal ve uluslararası girişimcilik alanına ivme kazandırılması; girişimlerin geliştirecekleri yerli teknolojiler ile uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye ekonomisine katkı sağlanması; inovasyon yetkinliğinin derinleştirilmesi; genç girişimcilere fikirlerini hayata geçirebilmesi için alan açılması ve girişim hızlandırma yaklaşımı ile girişimlerin bir sonraki aşamaya taşınması gibi önemli amaçlara hizmet ediyor. Öte yandan kitle fonlama farkındalığı yaratılarak girişimlere yönelik yatırımların yaygınlaştırılması da amaçlananlar arasında yer alıyor.