Yüzyıllık markalar genç girişimcilere ilham verecek

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

Akbank, Deloitte, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve Yüzyıllık Markalar Derneği’nin birlikte yürüttüğü ‘Yüzyıllık Marka Olmak’ araştırması tamamlandı. “Yüzyıllık marka olmak nasıl mümkün?” sorusuna yanıt veren araştırma, markaların kuruluş ve logo hikayelerinden dijital dönüşüme bakış açılarına kadar yüzyılı aşan yönetim süreçlerindeki dönüm noktalarını ortaya koyuyor. Türkiye’deki köklü 32 markanın son kuşak temsilcileri ve üst yöneticileri, uzun ömürlerinin sırrını anlatırken ağırlıklı olarak ‘itibar yönetimi, sahici, şeffaf ve samimi olmak’ üzerinde duruyor.

Marka denince ilk akla gelen kavram: İtibar

Araştırma, marka kavramının, köklü markalar nezdinde nasıl geliştiğini göstermesinin yanı sıra günümüz ile gelecek arasında önemli bir köprü de kuruyor. Çalışmaya katılan markaların yüzde 80’ini aile şirketleri oluşturuyor ve bu şirketler ağırlıklı olarak 4’üncü ve 5’inci nesil tarafından temsil ediliyor. 32 markanın son kuşak temsilcileri ve üst düzey yöneticileri ile yapılan derinlemesine görüşmelerde “marka” kavramının en çok itibar ile ilişkilendirildiği, itibar ve güven ilişkisine dikkat çekilerek güven ilişkisinin tüm paydaşlar nezdinde önemli olduğunun vurgulandığı görülüyor.

Asırlık deneyimler yeni girişimcilere ilham verecek

Aile şirketlerinin ülke ekonomisi için çok önemli değerler olduğunun altını çizen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, sürdürülebilir kalkınmaya destek adına pek çok çalışma yaptıklarını belirterek şu açıklamada bulundu: “Sabancı Üniversitesi, EDU ile birlikte 2014 yılından itibaren ‘Akbank Aile Şirketleri Akademisi’ programını başarıyla yürütüyoruz. Diğer taraftan 2016 yılında, aile şirketlerine 'ayakta kalma, sürdürülebilirlik’ gibi konularda kılavuzluk eden ‘Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Başarının Anahtarları’ raporumuzu yayınladık. Bu sene de Sabancı Üniversitesi, EDU, Deloitte ve Yüzyıllık Markalar Derneği ile işbirliğimiz kapsamında kurumsal dönüşüm sürecinde çok önemli olduğuna inandığımız marka konulu bir çalışma hazırladık. Osmanlı döneminde filizlenip, Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık eden aile şirketlerinin başarı ile yönettikleri marka olma süreçlerine ve tecrübelerine yer verdiğimiz “Yüzyıllık Marka Olmak” adlı bu ikinci araştırma raporumuzda bir asırlık deneyimleriyle markaları ele aldık. Araştırmadan yola çıkarak oluşturulan ve benzersiz kuruluş hikayelerini içeren ‘Yüzyıllık Marka Olmak’ kılavuz kitabının yeni girişimciler için de ilham verici bir çalışma olacağına inanıyoruz.”

“Araştırma, uzun ömürlü başarı için kılavuz niteliğinde”

Deloitte Türkiye Ortağı ve Denetim Hizmetleri Lideri Ali Çiçekli, Yüzyıllık Markalar Derneği, Akbank ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ile Türkiye’nin değerleri haline gelmiş ve yüzyılı aşkın süredir faaliyet gösteren markaların uzun süreli başarılarını analiz ettiklerini söyledi. Çiçekli: “Yaptığımız bu çalışmada amacımız, köklü firmalarımızın neyi doğru yaparak nesiller boyu devam eden bir başarıya ulaştıklarını ortaya koymaktı. Günümüzde sürdürülebilirlik yükselen bir kavram. Aile şirketlerinin sağlıklı ve uzun ömürlü organizasyonlar hâline gelmesinin en önemli faktörlerinden biri başarılı markalaşma ve bu markayı korumak. Özellikle ülkemiz ekonomisinin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan aile şirketlerinin başarılarının arkasındaki nedenleri ortaya koyan “Yüzyıllık Marka Olmak” raporunun kalıcı olmak isteyen tüm şirketler için bir yol gösterici olacağına inanıyorum” dedi.

Sürdürülebilirlik için öğretici örnekler

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen araştırmayla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Ülkemizde kökleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzanan asırlık markaların bugüne kadar gelirken neler yaptıklarına ve nelere dikkat ettiklerine yönelik bu araştırmanın bulguları geçmişten bugüne sürdürülebilirlik için öğretici örnekler içermektedir. Başarılı markalaşmanın ve bunu koruyarak geliştirmenin stratejik önemini göz önüne aldığımızda, bu konuda nasıl başarı elde edilebileceğine dair tespitlerin, öngörülerin ve deneyimlerin aktarıldığı söz konusu araştırmada Yüzyıllık Markalar Derneği, Deloitte ve Akbank ile paydaş olarak yer almaktan memnuniyet duyduk. Kendilerine ve araştırmaya katılan ülkemizin yüzyıllık markalarına katkılarından ötürü teşekkür eder, raporunun markalaşma yolunda ilerleyen kurumlarımıza gelişim yolculuklarında yararlanabilecekleri bir rehber olacağını umarız.”

Değer yaratan dinamikler üretmek

Yüzyıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer’in yorumları şöyle: “Kurumlar ve markaların temel işlevlerinden birisi topluma ve paydaşlarına değer katmak, değer yaratan dinamikleri üretmektir. Kurumları, markaları, değ erleri oluşturmak ve geliştirmek emek, zaman, sabır, inanç, her koşulda çalışma kararlılığına dayalı devamlılık ile sağlanabilir. İçinde bulunduğumuz dönemde bilgi baş ta olmak üzere, içinde itibarı barındıran deneyimin öneminin arttığını görüyoruz. Bu rapor ülkemizdeki köklü yüzyıllık markaların yaş ı ve geliştirdiği değ erleri gelecek nesillere aktarmak ve ilham olmak için çalışan Yüzyıllık Markalar Derneği’nin üyelerinin, başta marka hikayeleri olmak üzere kararları, öncelikleri, değ erleri, marka özü gibi birçok konuda kıymetli ipuçlarını ihtiva etmektedir. Geçmiş, bugün ve gelecek bağını kurmaya katkı sağlayan çalışmalarımızı farklı araştırmalar ve projeler ile geliştirmeye, içerik üretmeye devam edeceğiz.”