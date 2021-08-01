Zorlu Enerji İTÜ’lü gençlerin yanında

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonunun bir parçası olarak yenilenebilir enerji kaynak kullanım alanlarının genişletilmesine ve elektrikli araç şarj istasyon altyapısının yaygınlaştırılmasına öncelik veren Zorlu Enerji, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde, elektrikli araç teknolojilerini geliştirme amacıyla kurulan İTÜ Electric Vehicle (Elektrikli Araç) ve İTÜ Güneş Arabası (İTÜ ARIBA) ekiplerine destek oluyor.

Elektrifikasyon, dijitalizasyon, otomasyon ve dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimini benimseyen Zorlu Enerji, alanlarında yüksek katma değerli projelere imza atan İTÜ’lü gençlerin yanında yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaların yaygınlaştırılmasına da katkı sağlamış oluyor.

En prestijli yarışmalar

Zorlu Enerji, enerji verimliliği üzerine uluslararası prestijli yarışmalardan olan Shell-Eco Marathon 2021’de Londra’da Avrupa Şampiyonu olmayı ve Teknofest 2021’de kendi kategorisinde birincilik elde etmeyi hedefl eyen İTÜ Elektrikli Araç Takımına Altın Sponsor olurken, Belçika’da düzenlenen European Solar Challenge ve Avustralya’da düzenlenen dünyanın en prestijli güneş enerjili araba yarışması World Solar Challenge’ta derece elde etmeyi hedefleyen İTÜ Güneş Arabası (ARIBA) Ekibini de geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Sponsorluk kategorisinde desteklemeye devam ediyor.

İTÜ Güneş Arabası (ARIBA) Ekibi’nden, Ekonomi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hale İlkçakın ise şunları söyledi:

“Zorlu Enerji, ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak, temiz enerji teknolojilerine yön vermekle kalmayıp, dünya çapında da adından söz ettiren bir şirket. Global yarışlarımızdaki en güçlü rakiplerimizin ana destekçileri genellikle ülkelerinin en büyük yerel enerji firmaları oluyor. Bu açıdan biz de Zorlu Enerji’yi ülkemizin değeri olarak temsil etme fırsatını bulduğumuz için çok mutluyuz.”

Temiz enerji teknolojilerine yön veriyor

Zorlu Enerji’nin desteğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu vurgulayan İTÜ Electric Vehicle Ekibi Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Ahmet Kocabaş: “Sponsorlarımız konusunda seçici davranmaya çalışıyoruz. Prestijli ve sektöründe öncü firmalarla çalışmayı tercih ediyoruz. Bize yapılan desteğin miktarından çok, tüm taraflara sağladığı faydaya, getirdiği işbirliklerine ve bizim destekçimize neler sağlayabileceğimize odaklanıyoruz. Bu kapsamda Zorlu Enerji’nin desteğini çok anlamlı buluyoruz. Teknofest kapsamında Altın Sponsorumuz olan Zorlu Enerji’nin desteğinin karşılığı olarak altın değerindeki başarılarımızla geri döndürmek istiyoruz” dedi.