EPDK ve ELDER'den başarılı girişimcilere 100 bin TL ödül

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek tarafından her yıl düzenlenen ve yeni girişimlerin en iyilerinin ödül ve yatırımlarla buluşturulduğu Big Bang Start-up Challenge yarışması ‘Rise Together’ (Birlikte Yükselin) mottosuyla bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

Yarışmada enerji alanında başarılı görülen girişimcilere EPDK ve ELDER tarafından, toplam 100 bin TL ödül desteğinde bulunuldu. Girişimcilere ödülleri, EPDK Tarifeler Daire Başkanı Nedim Korkutata ve ELDER Genel Direktörü Özge Özden online olarak takdim etti.

20 ülkeden binlerce başvuru alındı

ELDER'den yapılan açıklamaya göre İTÜ Çekirdek’e, bu yıl aralarında Arnavutluk, Azerbaycan, Hindistan, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Romanya, Sırbistan ve Tunus’un da yer aldığı 20 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru alındı ve 3 Aralık’ta Big Bang Start-up Challenge’ın sanal sahnesine çıkan 20 teknoloji girişimi belirlendi.

Big Bang Start-up Challenge yarışmasında EPDK’nin ve ELDER’in ödüllerine ise Airqreen ve Algae Biodiesel layır görüldü. Airsqreen, dünyadaki tüm dijital billboard’lara bağlanarak, reklamverenlerin istedikleri ekranlarda kolayca reklam yapabilmesini sağlarken, Algae Biodiesel ise küresel ısınmayı azaltmak için atık suları ve baca gazlarını arıtarak mikroalglerden biyoyakıt ve kimyasal üretimi yapıyor.

"Girşimciler, sektör ile birlikte çalışmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Tarifeler Dairesi Başkanı Nedim Korkutata, 2011-2014 döneminde yapılan düzenlemelerle, elektrik dağıtım şirketlerinin bütçelerinin içindeki Ar-Ge payını yüzde 1’den yüzde 2’ye yükselttiklerini bunun da 400 milyon TL’ye tekabül ettiğini söyledi.

Sektörün geleceği konusunda fikirleri olan tüm girişimcileri elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerine başvurmaya davet eden Korkutata, “2020-2025 döneminde Ar-Ge ile ilgili mevzuat değişiklikleri yaptık. Milli akıllı sayaç ve yerli yazılımlarla ilgili, sektörün yürüttüğü çeşitli projelere destek verdik. Önümüzdeki süreçte, elektrik dağıtım şirketlerinin satın almalarında yerli ürünleri teşvik edecek bir takım düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. EPDK olarak enerji piyasalarında yerli ürünleri yüzde yüz destekliyoruz. Tüm girişimcilerimizi ve parlak beyinleri sektörümüzle birlikte çalışmaya davet ediyoruz.” dedi.

“İnovasyon çalışmalarını yakından takip ediyoruz"

ELDER Genel Direktörü Özge Özden ise, sektörünün her noktasında deneyimlenen teknolojik gelişimin; elektrifikasyon, yerelleşme, dijitalleşme ve dekarbonizasyon gibi dönüşümleri hayatın birer parçası haline getirdiğine dikkat çekti.

Bu alanlardaki girişimleri ve inovasyon çalışmalarını sektör olarak yakından takip ettiklerini ve Türkiye’nin bu alanda ciddi bir potansiyeli olduğunu belirten Özden, "Devlet kurumlarının ve özel sektörün kaynaklarını bu doğrultuda mobilize ediyoruz. ELDER olarak gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformlarda proaktif yenilikçilik vizyonumuz çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuza, sektörümüze ve girişimcilerimize sağladıkları katkıları için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.