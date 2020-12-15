Inveo Yatırım Holding’ten Boğaziçi Ventures’a yatırım

Türkiye’de üretilen teknolojileri uluslararası pazarlara açmaya odaklanmış teknoloji girişimlerine yatırım yapmayı hedefleyen Boğaziçi Ventures, Inveo Yatırım Holding ortaklığı ile birlikte farklı aşamalardaki teknoloji şirketlerine yatırım yapan yeni fonların kuruluşunu ve uluslararası açılımını hızlandırma imkanı elde etti.

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, “Boğaziçi Ventures’ın vizyonu ülkemizin teknoloji şirketlerinin hızlı gelişimlerine fon ve yönetsel destek yetkinlikleri ile ciddi katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda şirketimizin hedefi girişim sermayesi fonları ile beraber sermaye piyasası fonları ile de büyümektir.

Çok uzun yıllara dayanan sermaye piyasaları tecrübesi ve markası ile Inveo Yatırım Holding’in Boğaziçi Ventures’a ortak olması bu hedefe ulaşmakta bize büyük güç katacaktır. Inveo ile daha önceki iş birliklerimizin resmi olarak ortaklığa dönüşmesinden çok mutluyuz. Bu güç birliğinin sektörde birçok ilke imza atacağına inanıyorum” şeklinde görüş paylaştı.

Inveo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Topaç ise Inveo Yatırım Holding’in Sermaye Piyasalarında 30 yıllık deneyime sahip olan yeni nesil bir değer yatırımcısı olduğunu vurgulayarak; “Ülkemizin dünya üzerinde pozitif ayrışabilmesi için teknoloji girişimciliğinin çok kritik olduğunu düşünmekteyiz. Bu düşünce doğrultusunda Boğaziçi Ventures’a ortak olarak ülkemizin bu alanda gelişimine katkı sağlamak istemekteyiz. Şirketin çok değerli ortakları ile birlikte ülkemize katkı sağlayacak yeni değerler yaratacağımıza inanıyorum.” dedi.

Boğaziçi Ventures Yönetici Ortağı Barış Özistek ise, yenilikçi teknolojilerin çok daha fazla hayatımıza dokunduğu ve geleneksel endüstrileri giderek daha fazla zorladığı bir döneme girdiğimizi belirterek, Inveo Yatırım Holding ortaklığı sonrasında sermaye sahipleri ve kurumsal yatırımcıların teknoloji dünyasına güvenle yatırım yapabilmeleri için güçlü ekipleriyle çok daha fazla alternatif sunacaklarını belirtti.

Agah Uğur başkanlığındaki Boğaziçi Ventures yeni yönetim kurulu Onur Topaç, Barış Özistek, Burak Balık ve Kazım Akalın’dan oluşacak.