KT Portföy Teknogirişim GSYF’den Akaunting’e devam yatırımı desteği

KOBİ’lere ücretsiz açık kaynak online ön muhasebe programı sunan Akaunting, KT Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu, Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım tarafından desteklenen Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (GSYF) lider olduğu yatırım turunda devam yatırımı alma başarısı gösterdi.

Akaunting, kurumsal yatırımcılar Kuralkan Teknoloji Yatırım AŞ ve Torkam Holding AŞ ile melek yatırımcılar Prof. Dr. Mahmut Kömürcü, Cahit Başaran ve Hasan Bayhan’ın katılımlarıyla 5 milyon dolar değerlemeyle toplam 500 bin dolar devam yatırımı aldı.

Akaunting, aldığı devam yatırımını, kullanıcıların hizmetine sunduğu uygulama platformundaki hizmet yelpazesini genişletmek ve yerelleştirmeye önem vererek farklı pazarlara açılmak amacıyla kullanmayı hedefliyor.

“Akaunting bir yılda büyük yol kat etti”

Konuyla ilgili açıklama yapan KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, “KT Portföy olarak kurucusu ve yöneticisi olduğumuz fonlardan biri olan Teknogirişim GSYF ile erken aşama teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir yenilikçi girişimlere yatırım yapıyoruz. Lonca Girişimcilik Merkezi’nin ikinci dönem mezunu olan ve 2019’da yatırım yaptığımız Akaunting’in bir yıl içinde yakaladığı dünya çapındaki başarısını ve büyümesini yakından takip ettik. Yeni aldığı 500 bin dolarlık devam yatırımıyla Akaunting’in globaldeki büyüme hızını ve pazar payını artıracağına inanıyoruz." dedi.

“Aldığımız yatırımla yurt dışında büyüyeceğiz”

Projeleri hakkında bilgi veren Akaunting Kurucu Ortakları Denis Duliçi ve Cüneyt Şentürk ise, tüm dünyada KOBİ’lerin nakit akışını takip etmeleri için bir program tasarladıklarını söyledi.

Muhasebenin farklı ülkelerde farklı yöntemlerle tutulmasına rağmen hesap defterlerinin tutulma şeklinin dünyanın birçok yerinde neredeyse aynı olduğunu belirten Cüneyt Şentürk, "Biz de bu bilgiden yola çıkarak açık kaynaklı bir çözümle sunacağımız hizmetin hızla büyüyeceğini öngördük ve dünya çapında KOBİ’lerin nakit akışını takip etmeleri için ücretsiz bir online ön muhasebe programı tasarladık. Hedeflediğimiz gibi kısa sürede global bir şirket olduk.” diye konuştu.