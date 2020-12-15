OTAM Ventures ilk 30 şirket arasına girdi

Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM), kurumsal girişim sermaye kolu OTAM Ventures’u hayata geçirdi. Otomotiv teknolojilerindeki yenilikleri değerlendirmeye ve yatırım yapmaya odaklanmayı sağlayacak OTAM Ventures, mobilite çözümleri sunan erken aşama startuplara yatırım hedefiyle kuruldu.

Gelişim ve büyümenin en önemli unsurunun günümüz dünyasında farklılık yaratan yeni bilgilere ve teknolojilere sahip olmak olduğunu belirten OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, “OTAM bünyesinde kurulan OTAM Ventures ile otomotiv sektöründeki bilgi birikimimizi, deneyimimizi, networkumuzu yeni teknolojiler, iş modelleri sunan startuplar ile buluşturmayı hedefliyoruz. OTAM Ventures ile bu oluşumlara sermaye desteği vermeyi ve böylece onların gelişimine katkı sağlayarak daha büyük katma değerler elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Sektörde ilk 5, genelde ilk 30 firma arasındayız”

“Ülkemizde kurumsal girişim sermaye kolunu kurmuş 27 firma bulunuyor” açıklamasını yapan OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, “otomotiv sektöründe ise bu sayı şimdilik bir elin parmakları kadar. OTAM olarak biz de sektörde ilk 5, genel kategoride ilk 30 firma arasına girmiş bulunuyoruz” dedi.

Girişimlere OTAM Ventures bilgi birikimi ve sermaye desteği

OTAM Ventures ile erken aşama startuplara yatırım yapmayı planladıklarını belirten Ekrem Özcan, “Dünyadaki yeni ekonomik düzen, teknoloji ve inovasyon temelinde yükseliyor. En değerli kaynak artık yeni bilgi ve bu bilgiyi yeni teknolojilerle buluşturacak oluşumlar. OTAM Ventures ile OTAM’ın sermaye desteğini bu oluşumlara sağlamak ve OTAM’ın otomotiv sektöründeki bilgi birikimi, deneyimini ve networkunü bu oluşumlarda buluşturmak istiyoruz. Böylelikle hem OTAM yetkinliklerini dönüşen teknolojiler doğrultusunda artırırken hem de yenilikçi startupların başarılı olmalarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yatırım yaptığımız startupa, ürünlerinin ticarileşmesinde, kanal ortaklıkları kurulmasında, müşteri bulunmasında, sektörel bilgi birikiminin paylaşılmasında katkıda bulunmayı ve en önemlisi stratejik bir ortak olarak şirketlerin geleceğine yön vermeyi hedefliyoruz” dedi.

OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, otomotivin günümüzdeki dönüşümü doğrultusunda yatırım planladıkları alanın mobilite çözümleri olduğunu vurgulayarak önceliklerini açıkladı:

İTÜ Çekirdek ve Otomotiv İhracatçılar Birliği (OİB)’in işbirliğiyle otomotiv özelinde geliştirilen girişimciler başta olmak üzere, TOSB İnovasyon Merkezi, Bilişim Vadisi gibi merkezlerin değerlendirmelerinden geçmiş başarılı girişimciler önceliğimiz.”

“Hedefimiz otomotivdeki dönüşümde aktif rol oynamak”

Yaptıkları modernleşme yatırımları ile cirolarını 5 kat arttırdıklarını belirten Ekrem Özcan, OTAM Ventures ile otomotivdeki dönüşümde aktif rol oynamak istediklerini söyledi. “OİB (Otomotiv İhracatçlar Birliği), OSD (Otomotiv Sanayi Derneği), TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) ve İTÜ Vakfı’nın ortak iştirakı olarak kurulan OTAM, 2018 yılında da % 100 İTÜ Vakfı şirketi olarak çalışmalarına devam ediyor. 2018 yılında OTAM’a yaptığımız modernleşme yatırımı sonrası 3 vardiya hizmet vermeye başlamıştık. Bu dönem içerisinde ciromuzu 5 katına çıkarmayı başardık. Şimdi sıra bu büyümenin yanında, kurumsal girişim sermaye kolumuzu da kurarak otomotivdeki dönüşümde aktif rol oynamak. İlgili startuplara yatırım yaparak hem OTAM olarak yetkinliklerimizi artırmak hem de yenilikçi startupların başarılı olmalarına katkıda bulunmak hedefimiz” dedi.

“3 teknolojik girişimle görüşmelere başladık”

Otomotiv sektöründeki dönüşümün, dünyadaki ekonomik dönüşüm gibi teknoloji ve inovasyon temelinde yükseldiğini açıklayan Ekrem Özcan, “Biz de OTAM’ı bu dönüşüme adapte edecek, ülkemizde de öncülük edecek şekilde yapılandırmaya devam ediyoruz. Şu an görüşmeye başladığımız 3 teknolojik girişim var” dedi.